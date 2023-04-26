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Kripto Para Dünyasının Yakından Takip Ettiği İsimden Bu Altcoin İçin “En Az Yüzde 55 Düşebilir” Uyarısı!

14:55
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, Ethereum‘un (ETH) büyük ağ güncellemesi Shapella’in (Shanghai – Capella) ardından fiyatının düşebileceği uyarısında bulundu.

Ethereum’da Yüzde 57’yi Aşan Düşüş Bekliyor

Kripto para analisti Benjamin Cowen, son strateji oturumunda ETH‘nin bin 900 dolar seviyelerinden yüzde 60’a varan oranlarda düşebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Cowen, ETH’nin “balon olmayan verileri” kullanarak adil değer logaritmik regresyon trend çizgisini tanımlamak için kullandığı bir terim olan “eve” döneceğine inanıyor. Analiste göre Ethereum Shapella güncellemesinin ardından ETH yükselmiş ve 2 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görmüş olsa da, en büyük akıllı sözleşme platformu muhtemelen logaritmik regresyon grafiğinin tepe ve dip sınırları içindeki dip seviyeleri yeniden test etmek isteyeceğini belirterek “İnsanların muhtemelen erken kutlama yaptığını ve Ethereum’un aslında eve dönme riskinin hala çok yüksek olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Cowen, adil değer logaritmik regresyon trend çizgisinin şu anda 800 dolar civarında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Ethereum’un 2019 ve 2020’de ETH’nin adil değer logaritmik regresyon trend çizgisinin altına düştüğü bir modeli tekrarlama ihtimalinin de masada olduğunu ekleyerek şunları belirtti:

Ev nerede? Evin 2022 yazında nerede olduğuna bakarsanız, 600 dolar civarındaydı. Şimdi ise 800 dolar civarında. Tamam, ama aynı zamanda 2019 ve 2020’de aslında bu orta çizgi olan adil değerin altına düştüğümüzü de unutmayın. Ve alt regresyon trend çizgisinin dip sınırı şu anda 574 dolar seviyesinde.

Ethereum’daki derin dip bölgesinin eğer ulaşılabilirse 400 ila 600 dolar arasında bir yerde olduğunu düşündüğümü birçok kez söyledim. Elbette bu seviyelere düşüleceğinin garantisi yok. Eğer 700 ya da 800 dolara geri dönersek çoktan evimize dönmüş oluruz, ancak bunun en azından göz önünde bulundurulması gereken nihai bir sonuç olabileceğini hesaba katmanız gerekiyor.

ETH’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri ile en büyük altcoin olan ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 5 yükselişle bin 911 dolardan el değiştiriyor. Son 7 günde yüzde 3,37 değer kaybeden ETH’nin son 30 günde ise değerini yüzde 7,76 artırdığı görülüyor.

Veriler, Ethereum‘un işlem hacminin son 24 saatte yüzde 21’in üzerinde artarak 9.92 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

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