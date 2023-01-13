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  •   Bitcoin 30.000 Doları Bu Tarihte Görecek! Kripto Yatırımcısı Havaya Uçacak!

Bitcoin 30.000 Doları Bu Tarihte Görecek! Kripto Yatırımcısı Havaya Uçacak!

Kripto para yatırımcılarını 2023 yılında neler bekliyor?
19:05
13 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.200 doların üzerinde bulunuyor. Son dipten ralli büyüyor. Elbette bu kesintisiz bir yükseliş anlamına gelmiyor ve yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Fakat popüler analistin verdiği tarih ve hedef yatırımcıların daha fazla kazanç elde edebileceği anlamına geliyor. Özellikle altcoinlerde 3x’in üzerinde artışlar görebiliriz.

Bitcoin Fiyat Hedefi 2023

Kripto YouTuber BitBoy, BTC’nin birkaç ay içinde yapabileceğine inandığı fiyat artışına ilişkin görüşünü paylaştı. Kripto topluluğunda “BitBoy” olarak da bilinen tartışmalı bir YouTuber olan Ben Armstrong, amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin’in bu yıl 30.000 doları rahatlıkla göreceğini söyledi. Peki Armstrong nasıl bu kadar kendinden emin? Geleceği mi görüyor? Elbette görmüyor ve bugün Capo nasıl yanılıyorsa gelecekte de onun birçok kez yanıldığını göreceğiz. BTC’nin bu yıl ulaşmasını beklediği “birkaç güzel ralliden” bahseden popüler analist şunları söyledi;

“Önümüzdeki 10-15 hafta içinde 25,000-30,000 dolar mümkün”.

BitBoy, Bitcoin’in önce 18.000 seviyesinin üzerine çıkması ve ardından 12 Ocak’ta 19.000 doları aşmasıyla toplulukta değişen hissiyatı memnuniyetle karşıladı. Nitekim önceki ara yükselişlerden farklı olarak bu rallide artık fiyat dipten dönüyor olabilir algısı önemli ölçüde arttı.

2023 Kripto Beklentileri

Peki bu analist 2023 yılında Bitcoin’in ATH seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor mu? Öncelikle Ben Armstrong isimli analistten kısaca bahsedelim. Bu isim kripto camiasındaki en popüler fenomenlerden biridir. Milyonlarca yatırımcıya hitap ediyor ve eğer ortalama 100.000 dolar ödeme yaparsanız herhangi bir altcoin için reklam yapabilir. Üstelik daha fazla ödeme karşılığında gizli reklam bile yapar. Geçmişte de bunu yaptığı için kripto para topluluğunun bir kısmının halen öfkesiyle karşı karşıya. Yani eğer gelecekte Ben Armstrong tarafından yapılan tahminlerin hedefine ulaştığını görürseniz onun bir kahin olduğunu düşünerek 100x, 1000x yapacak dediği altcoinlere yönelmemelisiniz. Ben Armstrong gibi isimler kazançlarını önemser ve takipçilerinin para kaybetmesi onların kazanması anlamına gelir.

Kritik uyarıları yaptıktan sonra popüler ismin ATH beklentisine bakalım. YouTuber, Bitcoin’in bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasını beklemiyor, bunun yerine “birkaç güzel ralli” bekliyor. Onun yerine 2024 yılında Bitcoin fiyatının ATH seviyesine ulaşacağını düşünüyor.

“İnsanların tekrar yükselişe geçtiğini görmek güzel. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri yakında gelmeyecek, ancak #Bitcoin bu yıl birkaç güzel ralli yapacak. Ve önümüzdeki 10-15 hafta içinde 25 bin ila 30 bin dolar arasında bir yükselişin başlangıcını gördüğümüze inanıyorum.”

Bitcoin, Kasım ayı başından bu yana (FTX’in çöküşünden sonra) ilk kez 19.000 doları aştı ve balinalar yeniden harekete geçiyor.

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