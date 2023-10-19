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  •   Bitcoin İçin Tarihi Hamle! Altın ve Gümüş Artık Bitcoin’leştirilebilecek!

Bitcoin İçin Tarihi Hamle! Altın ve Gümüş Artık Bitcoin’leştirilebilecek!

Özet

  • Lightning Labs, Bitcoin ağı üzerinde altın, gümüş gibi gerçek varlıkların sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlayan güncellemesini duyurdu.
  • Bu güncelleme, geliştiricilere ölçeklenebilirlik ve Bitcoin Blockchain'i üzerinde çok varlıklı bir ağ oluşturma araçları sunuyor.
  • Ayrıca, varlık yakma API'leri eklenerek varlık itfa süreçleri basitleştiriliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
08:31
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Lightning Labs, 18 Ekim’de Taproot Assets’in piyasaya sürerek heyecan verici bir güncellemeyi açıkladı. Bu yeni özellik, geliştiricilere Bitcoin Blockchain‘i üzerinde stablecoin, altın, gümüş ve diğer varlıkların çıkarılması, yönetilmesi ve keşfedilmesi için sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Lightning Network’ün Taproot Assets Güncellemesinin Detayları

Taproot Assets v0.3 sürümü, ölçeklenebilirliği sağlarken ve Bitcoin sisteminin temel ilkelerini korurken, en büyük kripto parayı çok varlıklı bir ağa dönüştürmek için gerekli araçları geliştiricilere sunuyor. Bu protokol, Lightning Network üzerindeki mevcut Bitcoin likiditesini kullanarak çalışmaktadır. Bu, Lightning Labs’in Bitcoin’i küresel finans sistemine yönlendirme ağı haline getirme yolunda attığı önemli bir adımdır. Böylece Bitcoin ağı, Taproot Assets olarak ihraç edilen bir dizi küresel para birimini görecek ve çeşitli döviz işlemleri Lightning Network üzerinden anında gerçekleştirilebilecek.

Taproot Assets v0.3’te varlık yakma API’lerinin eklenmiş olması ise ihraççılar için varlık itfa süreçlerini basitleştiriyor. Varlıkları arzdan güvenli bir şekilde yakılabilecek ve ihraççılar daha sonra karşılık gelen gerçek dünya varlıklarını zincir üzerinde güvenle serbest bırakabilecekler. Ayrıca güncelleme, kullanıcıların her iki tarafın da aynı anda çevrimiçi olmasını gerektirmeden zincir üzerinde Taproot Assets işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyarak varlık transferlerinin esnekliğini ve rahatlığını artırıyor.

Küresel Varlıkları Bitcoin’leştirmek

Lightning Network topluluğu, El Salvador‘un 2021’de Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmesinden bu yana özellikle gelişmekte olan pazarda güçlü bir büyüme gördü. Bunun nedeni, Lightning Network’ün herhangi bir finansal aracı olmadan anında ödeme, düşük işlem ücretleri ve eşten eşe Bitcoin işlemleri sunuyor olması.

Aynı zamanda stablecoin talebi de hızla artıyor. Stablecoin ihraç edenlerin Almanya ve Güney Kore gibi büyük gelişmiş ülkelerden daha fazla ABD Hazine tahviline sahip olması, bu varlıkların küresel önemini gösteriyor ve bunlara yönelik küresel kullanıcı talebinin önemli ölçeği hakkında bakış açısı sağlıyor.

Geliştiriciler artık Bitcoin ağı üzerinde altın, gümüş, ABD Hazine tahvilleri, programatik kupon ödemeli şirket tahvilleri ve daha fazlası gibi gerçek dünya varlıklarını ihraç etmeyi araştırıyor. Küresel likiditesi, merkeziyetsizliği ve yüksek güvenliğiyle Bitcoin, tüm bunları kitlesel pazar seviyesine ölçeklendirmek için ideal bir platform sunuyor. Lightning Network, Bitcoin’in benzersiz güvenlik ve merkeziyetsizlik özelliklerini kullanarak tam olarak bu deneyimi sunuyor.

Kripto para piyasasının en büyük iki kripto para borsası olan Binance ve Coinbase gibi borsalar da Lightning Network’ü platformlarına entegre etmek için çaba gösteriyor. Bu, küresel toplulukta Bitcoin’in benimsenmesi konusunda daha fazla destek sağlayacak olması bakımından önemli.

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