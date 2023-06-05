Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) fiyatı, karışık piyasa duyarlılığının performansını etkilemeye devam etmesi nedeniyle son yedi günde %4,50’lik bir düşüş yaşadı.

Kripto Para Çalkantısı!

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların piyasadaki çelişkili görüşler ve belirsizliklerle boğuştuğu zorlu bir dönemle karşı karşıya kaldı. Bitcoin’in değerindeki bu son düşüş, kripto para biriminin piyasadaki genel hissiyatı etkileyen çeşitli faktörlere karşı volatilitesini ve hassasiyetini vurgulamakta. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un CEO’su, ABD’nin doların rezerv para birimi statüsünü tehlikeye atması konusunda bir uyarı yayınladı.

Borç limiti anlaşmazlığı, ulusal bir temerrüt potansiyeli ve kredi notunun düşürülmesi riski gibi istikrarsızlaştırıcı faktörleri endişe nedenleri olarak gösterdi. Ek olarak Federal Rezerv’in en az iki faiz oranı artışı daha uygulayacağını tahmin etti.

BlackRock başkanı, borç tavanını çevreleyen “dramanın” dünyanın rezerv para birimi olarak dolara olan güven üzerindeki etkisinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum, ancak açık olalım: ABD, rezerv para birimi konumunu tehlikeye atıyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini!

Bununla birlikte Bitcoin mevcut konumda 26.750 dolar seviyesinin yakınında güçlü bir destek yaşıyor ve bu, olası bir yükselişin tersine döndüğünü gösteren üçlü dip formasyonu ile güçleniyor. Ayrıca saatlik zaman dilimi, bu seviyede destek sağlayan ve yukarı hareket olasılığını daha da artıran bir trend çizgisi ortaya koyabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma (MACD) göstergeleri, olası tersine çevirme senaryosunu destekleyen yükseliş koşullarını gösterebilir. Ayrıca 27.350 dolar civarındaki direnç seviyesi, Bitcoin fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Böyle bir senaryoda 26.950 dolar ve 27.650 dolar civarında bulunan bir sonraki direnç seviyelerini izlemek önemli olabilir. 27.350 dolar seviyesinin üzerinde önemli bir atılım, Bitcoin’in fiyatını 27.650 dolara ve muhtemelen daha da yükseğe çekerek 27.900 dolar veya 28.000 dolar seviyelerine çıkarabilir.

Belirtilen seviyenin altındaki bir kırılma, düşüş eğiliminin devam ettiğini gösterebilir. Tersine, Bitcoin 26.750 dolar seviyesini aşarsa, bir sonraki fiyat hareketi muhtemelen düşüş yönüne doğru eğilecektir.