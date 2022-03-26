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Santiment, Güncel Verileri Paylaştı: Bitcoin Balinaları Birikime Devam Ediyor!

Zincir içi veri analizi firması Santiment, güncel piyasa verilerinin piyasada önemli yükseliş sinyalleri veriyor olabileceğini ifade etti.
10:10
26 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Bitcoin balinaları, elde edilen güncel verilere göre Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Bitcoin birikimlerine önemli ölçüde hız kazandırmaya başladı. 1.000 ila 10.000 arasında BTC tutan adresler, bu süreçte rezervlerinde %8,3’lük bir artış kaydetti. Zincir içi veri analizi firması Santiment’e göre 44,2 milyon ila 440,2 milyon dolar arası bir Bitcoin birikimine sahip 2.203 farklı adresin BTC rezervi ise son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Santiment, Güncel Verilere İşaret Etti

Ayrıca Bitcoin balinalarının birikimlerini önemli ölçüde arttırmasının yanı sıra kripto para borsalarındaki BTC arzı da ciddi düşüşler kaydetmeye devam etti. Santiment, güncel piyasa verilerinin bir yükseliş sinyali olabileceğini ve yakın vadede yüksek oranlı değer artışlarının başlayabileceğini dile getirdi. 1.000 BTC ila 10.000 BTC tutan adreslerin birikimlerindeki artışa dikkat çeken Santiment, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana %8,3’lük artışın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda yakaladığı yükseliş ivmesi ve kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte gün içerisinde 45.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Söz konusu yükselişin ardından ise Bitcoin, 44.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Bitcoin’in 44.000-45.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşması, kripto para piyasasının da yukarı yönlü nir ivme kazanmasına neden oldu. Bu bağlamda Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.100 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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