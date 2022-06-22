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Kullanıcılar Artık Binance.US’ta Sıfır Ücretle Bitcoin Ticareti Yapabilecek.

Küresel borsanın ABD şubesi Binance.US, şimdi platformunda Bitcoin spot ticaret ücretlerini sıfıra indirdiğini açıkladı. Platform artık kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden ABD doları, USDC, BUSD ve Tether karşısında Bitcoin ticareti yapmalarını sağlayacak.

Neler Değişiyor?

Platform ücretleri, daha önce 50.000 doların altındaki hacimler için %0,1 idi. Hacim ne kadar yüksek olursa, ücretler o kadar azalıyordu. Binance.US, en düşük ücretleri talep ettiğini iddia ediyordu ve bu hareketle iddiasının arkasında durduklarını ispat etmiş olabilirler.

Binance.US icra kurulu başkanı Brian Shroder şu açıklamayı yaptı;

“Bunu, sektörümüzde ücretlere yaklaşım biçiminde devrim yapmak, kriptoya erişilebilirliği artırmak ve ihtiyaç anında pazarımıza ve müşterilerimize yardımcı olmak için bir fırsat olarak görüyoruz.”

Binance.US’nin hareketi mevcut pazarın ortasında daha fazla yatırımcı çekecek gibi duruyor.

Ayı piyasası hem yatırımcılar hem de kurumlar için son derece zor görünüyor. Binance.US’nin bu hareketi, çalkantılı piyasanın ortasında bireysel yatırımcıları ve kurumsal yatırımcıları cezbetmek için dikkate değer bir örnek teşkil ediyor.

Veriler Ne Söylüyor?

CoinGecko’nun Güven Puanına Göre En İyi Kripto Para Borsaları Sıralaması verilerine göre Binance, küresel olarak diğer tüm borsaların başında geliyor. Binance.US, ABD’de üçüncü sırada yer alıyor. İş, Nisan ayında bir tohum turunda 200 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve bunu 4,5 milyar dolar olarak değerlendirdi.

Hareket, birincil gelir kaynağı ticaret ücretleri olan bir borsa için oldukça tartışmalı. Hareket, Bitcoin ve USDT işlem hacimlerinin yüksek olduğu yoğun bir zamanda da sürpriz oldu.

Ancak Binance, bu zorlu piyasa koşullarında tüm hareketlerinden oldukça emin görünüyor. Tüm büyük borsalar, aşırı piyasa koşullarını gerekçe göstererek işten çıkarken bile, binance 2.000’den fazla iş ilanına açıktı. CZ, borsanın “sağlıklı bir savaş sandığı” oluşturduğunu ve kripto kışının şirketin yeni yetenekler edinme yatırımını artırmak için en iyi zaman olduğuna inandığını iddia etti.