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Geçtiğimiz hafta sonu bugünlerde yaşanacak önemli gelişmelere karşı uyarılar yayınlamıştık. Zaman uyarıların haklı olduğunu gösterdi. ÜFE verisi yüksek geldi ve FOMC tutanaklarında Fed’in kararlı duruşu bir kez daha teyit edildi. Bugün için de ABD Enflasyon verisinin fiyatı önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğinden bahsettik. Nitekim öyle de oldu. Peki bundan sonra?

Kripto Para Piyasası Son Durum

Bugün 15:30’da duyurduğumuz enflasyon verisi beklentinin üzerindeydi. ÜFE verisinin ardından zaten enflasyonun düşük gelmesine pek ihtimal verilmiyordu. Çekirdek ABD enflasyonu, 1982’den bu yana en yüksek noktası olan %6,6’ya ulaştı. ABD’de yıllık enflasyon %8.2 oldu ve aylıkta %0.4 arttı. Son 24 saatte büyük kayıplar yaşayan altcoinler yine sert bir darbe aldı. Birçok altcoin bu hafta %20’ye varan hatta bir kısmında aşan zararlar gördü.

Kripto piyasalarındaki kayıplar, ABD piyasalarının açılışıyla da devam etti. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 18.400 dolardan alıcı buluyordu. Enflasyon verisi sebebiyle BTC fiyatı aniden 18.196 dolara kadar düştü. Yüksek gelen enflasyon verisi Fed’in önümüzdeki toplantıda 75bp artış yapma ihtimalini neredeyse kesinleştirdi. Bugünlerde yapılacak açıklamalar kripto para yatırımcıları için kritik olacak.

Kripto Paralar İçin Kritik Tarihler

Önümüzdeki 1 ayda en önemli gelişme 2 Kasım tarihinde açıklanacak olan faiz oranıdır. Şimdilik 100bp faiz artış ihtimali %13 seviyelerinde ancak toplantı tarihine kadar yaşanabilecek olağanüstü gelişmeler bu oranı artırabilir. İşsizlik verisi bir miktar yüksekti ancak Fed zaten ekonomide soğuma istediği için bunu önemsemeyecektir. Enflasyon halen beklentinin üzerinde ve ÜFE verisi de dün yüksek geldi. Kararlı duruşunu sürdürecek olan Fed, 2 Kasım saat 21:00’da asgari 75bp faiz artışı yapacak. Bu tarih yaklaştıkça kripto paralarda çok daha yüksek volatilite görebiliriz.

Önümüzdeki diğer kritik tarihler ve detayları ise şöyle;

14 Ekim 15:30 Perakende satışlar (beklenti (%0,5 önceki ay %0,3)

27 Ekim 15:30 GSYİH (Çeyreklik) (beklenti -0,6%, resesyon daha yüksek sesle konuşulabilir.)

4 Kasım Tarım Dışı İstihdam 15:30 (beklenti -97.000)

11 Kasım Gaziler Günü Tatil

24 Kasım Şükran Günü Tatil (borsalar kapalı)

SEBA bankasının piyasalar ve yatırım çözümleri başkanı Urs Bernegger beklenenden daha yüksek enflasyonla birlikte fiyat hareketi üzerindeki baskının artmaya devam etmesini bekliyor. Muhtemelen 2022 sonuna kadar kripto para yatırımcılarının pek yüzü gülmeyecek. Peki karamsarlığın bu denli artmış olması bir yükseliş fırsatı doğurur mu? Bunu da zaman gösterecek.