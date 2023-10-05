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Solana’da (SOL) Yükselişin Ardından Teknik Veriler! Artış Sürecek Mi?

Özet

  • Solana, son doğrulayıcı sağlık raporunda ağ etkinliğinin arttığını vurguladı, küresel olarak 2,800'den fazla fikir birliği ve RPC düğümüne sahip.
  • Blockchain, coğrafi olarak dengeli bir şekilde dağılmış ve hiçbir ülkenin %33,3'ten fazla aktif hisseye sahip olmadığı bir yapıya sahip.
  • SOL token'ı son 24 saatte %20'den fazla artış göstererek 23,30 dolardan işlem gördü ve piyasa değeri 9,6 milyar doların üzerine çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:30
5 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Solana (SOL) yakın zaman içerisinde ağ etkinliğinin durumunu vurgulayan doğrulayıcı sağlık raporunun son baskısını yayınladı. Rapora göre Solana’nın doğrulayıcı ağı geçtiğimiz aylarda büyümeye devam etti.

Solana’da Güncel Veriler!

Popüler altcoin Solana, düğüm sayısına göre en büyük hisse kanıtı ağlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle küresel olarak dağıtılmış yaklaşık 2.800 fikir birliği ve RPC düğümünden oluşur. Rapora göre Solana’nın çok istemcili bir ağ olarak gelişiminde büyük ilerleme kaydedildi. Hisselerin %31’inden fazlası Jito Labs istemcisi üzerinden yürütülüyor. Blockchain’in aynı zamanda coğrafi olarak da iyi bir şekilde dağılmış durumda ve hiçbir ülkenin %33,3 veya daha fazla aktif hissesi yok.

Mart ayında toplam konsensüs düğümlerinin 2200’den 1700’e düştüğü de belirtiliyor. Bunun nedeni ise büyük miktarda hissenin düğümlerden yeniden devredilmesiydi. Ayrıca raporda ağın yakın geçmişte nasıl geliştiği de vurgulandı. Son birkaç yıl içerisinde Solana, aksama süreleriyle ün kazanmıştı. Ancak yakın geçtiğimiz dönemlerde işler değişti, Şubat 2023’ten bu yana blockchain kayıtlı %100 çalışma süresine sahip.

SOL Token Fiyat Geleceği

Blockchain’in durumu iyileşirken yerel token’ı da izlenmeye değer bir gösteri sergiledi. CoinMarketCap’e göre SOL son 24 saatte %20’den fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 23,30 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri 9,6 milyar doların üzerindeydi.

Ek olarak SOL’un sosyal katılımı geçen hafta %65’in üzerinde arttı. Duyarlılık grafiği de %80 büyüyerek benzer bir trend izledi. Ayrıca AltRank’ı da önemli ölçüde arttı. Belirtilen ölçümler iyimser görünse de SOL’un günlük grafiğine bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinin yakınında seyrediyor ve bu da önümüzdeki günlerde satış baskısını artırabilir.  Solana’nın Chaikin para akışı (CMF) bir düşüş kaydetti ve nötr seviyenin yakınında duruyor, bu da fiyat düzeltmesi ihtimalinin arttığına işaret ediyor.

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