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  •   Bu Haber Yatırımcıyı Keyiflendirecek! Bitcoin’e Bağlı Bu Coin’de Negatif Değere Düşüş Yaşandı!

Bu Haber Yatırımcıyı Keyiflendirecek! Bitcoin’e Bağlı Bu Coin’de Negatif Değere Düşüş Yaşandı!

Bitcoin'e bağlı coin için çok büyük bir gelişme yaşandı. Celsius kaynaklı gerçekleştirilen işlem sonrası negatif değere düşüş yaşandı.
16:00
1 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önemli bir gelişme olarak, Wrapped Bitcoin (wBTC) arzı, 11.500 wBTC’lik yakımın ardından negatif değere düştü. Yakma işlemi, kripto para ödünç verme ve ödünç alma hizmetleri sunan merkezi olmayan bir finans platformu olan Celsius ile bağlantılı oldu.

Yakma işlemi, Celsius tarafından wBTC arzını azaltmaya ve duyulan ihtiyacı artırmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Ekibin özel anahtarı olmayan bir adrese gönderdiği toplam 11.500 wBTC token’ı imha edilerek etkin bir şekilde dolaşımdan kaldırıldı. Bu arada, toplam wBTC arzı 164.000’in üzerinde ve aylık büyüme oranı -%7,39 civarında.

wBTC Arzı Negatife Dönüyor

Yakımın ardından, wBTC arzı negatif bir değere düştü, bu da yatırımcılara ve daha geniş bir topluluğa sahip olabilecekleri daha az wBTC coin kaldığı anlamına geliyor. Bu hamle, yaratılan yüksek ihtiyaç nedeniyle talep artma eğiliminde olduğundan, token’ın fiyatını yükseltmeyi amaçlamakta.

Bu yakım, bir bütün olarak kripto para ekosistemi için olumlu bir gelişme olabilir. Azalan wBTC arzı, onu daha değerli hale getirecek ve güçlü bir kullanım alanına sahip kıt bir varlık arayan yatırımcılar ve tüccarlar için cazibesini artırabilir.

Bu hamle olumlu sonuçlanırsa, ekip önümüzdeki aylarda wBTC token’larını yakmaya devam edebilir. Bu, token’ın ihtiyacı artırma ve kullanıcılarının yatırımlarının uzun vadeli değerini destekleme çabalarının bir parçası olabilir.

Platform ayrıca, wBTC arzını azaltma ve değerini artırma çabalarına katılmalarını teşvik etmek için diğer merkezi olmayan finans platformlarıyla birlikte çalışacağını belirtti.

Öncelikle, wBTC’nin yakılması muhtemelen token’ın değeri ve çekiciliği üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, diğer merkezi olmayan finans platformlarının yakıma nasıl tepki vereceği ve Wrapped Bitcoin arzını azaltma çabasına katılıp katılmayacakları görülecek.

Bir ERC-20 Token Olarak wBTC

Wrapped Bitcoin bir ERC-20 (Ethereum) token örneği olarak tanımlanıyor ancak BTC’nin değerini ve fiyatını yansıtmayı amaçlamakta. Token, 2018 yılında Bitgo, Ren (bir blok zinciri birlikte çalışabilirlik protokolü) ve çok zincirli bir likidite platformu olan Kyber gibi büyük geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Yaklaşık 30 üyesi bulunan merkezi olmayan özerk organizasyon (wBTC DAO), token ile yapılan işlemleri yönetmeyi ve denetlemeyi taahhüt etmekte.

BTC’nin Wrapped Bitcoin ile değiştirilmesi, trader’lara göre genellikle bir yakım işlemi ve saklama kuruluşlarının bilgilendirilmesi ile başlar. Trader’lar kilitli bir BTC blok zinciri saklama adresi belirler ve gerçek token’ları transfer eder. Gerçek Bitcoin adrese ulaştıktan sonra, token’ı basarak Ethereum ağındaki wBTC ile aynı seviyeye getirir.

Ethereum tabanlı bir token olarak, wBTC’nin işlemleri genellikle daha hızlı olur. Ancak tüm avantajı bu değildir. wBTC, Ethereum cüzdanlarına entegre edilmiştir. Akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalarla etkileşime izin verir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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