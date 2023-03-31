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ABD Yeni Kripto Yasasını Onaylayabilir! Peki Detayları Neler?

Kripto karşıtı Senartör bazı şeyleri değiştirmeye kararlı görünüyor. Ancak artan gözetim endüstrideki uzmanları rahatsız ediyor.
11:05
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünya genelinde kripto paralar henüz istenilen ölçüde regüle edilmiş değil ve bu birçok soruna neden oluyor. Yasal çerçevenin oluşması kripto para yatırımcılarının daha güvenli gibi bir ortamda yatırım yapmasına imkan tanıyacak. Kripto şirketleri sınırlarını çok daha iyi görecek ve gri alanların temizlenmesiyle dava endişelerinden kurtulacak. Peki yeni yasa teklifi neler getirecek?

Elizabeth Warren Kripto Paralar

Senatör Elizabeth Warren ve Senatör Roger Marshall kripto paralar için kara para aklamayı önleme yasasını yeniden sunacak. Massachusetts ABD Senatörü olan Elizabeth Warren, kripto para birimleriyle ilgili geçmişte hep endişe verici açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle de düzenleme eksikliği, dolandırıcılık ve suistimal potansiyeli onun hep gündeminde oldu. Kripto para birimi konusundaki duruşu nedeniyle yatırımcıların çoğu onu “kripto karşıtı” olarak biliyor.

Warren’ın açıklamaları, diğer politika yapıcılar ve düzenleyiciler tarafından kripto para birimi endüstrisi üzerinde daha fazla baskı ve inceleme yapılmasına neden oldu ve potansiyel olarak daha fazla düzenleme ve denetime yol açtı. Örneğin Silvergate Bank henüz iflas etmeden ve iflasını hızlandıracak davalar başlamadan önce Warren bir mektupla kurumu tehdit etmişti.

Senatör Elizabeth Warren siyasi kariyerine Senato’da devam etmeyi hedefliyor. Eyaletin kıdemli Senatörü üçüncü dönem adaylığını sosyal medyada yayınladığı iki dakikayı aşkın bir video ile bunu resmileştirdi.

Videoda, asgari kurumlar vergisi, öğrenci kredisi borcunun iptali (mahkemede durdurulan) gibi başarıları vurgulanıyor. Ancak hepsinden önemlisi, kripto karşıtı mücadelesi. Warren uzun zamandır kripto endüstrisi için daha katı düzenlemelerin savunucusu oldu.

ABD Kripto Para Yasası

Elizabeth Warren ve Senatör Roger Marshall şimdi Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını artık onaylatmayı bekliyor. Son yıllarda senatör, kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmak için kripto paralar yoğun biçimde kullanıldığını söyleyip durdu. İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan yasa, teröristlerin, ABD düşmanı devletlerin ve diğer kötü aktörlerin kripto işlemleri yoluyla para aklamak için şu anda kullandıkları boşlukları kapatmayı amaçlıyor. Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın yeniden yürürlüğe girmesi, sektörün düzenlenmesine yeniden odaklanılacağının bir işareti olabilir.

Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kabul edilirse, kripto borsalarının ve diğer sanal varlık hizmet sağlayıcılarının Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve diğer kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına uymalarını gerektirecektir. Tasarı ayrıca dijital varlıkların düzenlenmesi için yeni bir çerçeve oluşturacaktır. Mali Suçları Engelleme Ağı’nın dijital varlıkları içeren şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve bildirmek için kurallar yayınlamasını gerektirecektir. Ufak bir parantez bugün Mali Suçları Engelleme Ağı’nın karşılığı ülkemizde MASAK ve uzun süredir şüpheli işlem bildirimi konusu netleştirilmişti. Ancak ABD’nin benzer bir adım atması kripto para borsalarının çok daha yoğun mesai harcamasına neden olacak.

Ayrıca tasarı, kara para aklama karşıtı raporlama gerekliliklerini, bir offshore hesabı kullanarak dijital varlıklarda 10.000 dolar veya daha fazla işlem yapan ABD’li kişileri içerecek şekilde genişletecek. Warren’ın yeniden seçilme teklifine ek olarak, kripto para birimleri için düzenleyici ortam da hızla gelişiyor. Son zamanlarda, dünya çapındaki düzenleyiciler ve kanun koyuculardan bir faaliyet telaşı yaşandı. Birçok ülke yeni düzenlemeler getirmeye ya da mevcut düzenlemelerde değişiklikler önermeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto endüstrisi üzerindeki gözetimlerini artıracaklarının sinyalini verdi.

Bankless’ın kurucusu Ryan Sean Adams son gelişmelerle ilgili şunları söyledi;

“(Önerilen) yasa tasarısı, dijital özgürlüğe karşı şimdiye kadar gördüğüm en önemli saldırı. Doğrulayıcıları para hizmetleri işletmelerine dönüştürüyor. Finansal mahremiyeti yasaklıyor. Amerika’yı tam anlamıyla bir gözetim devletine dönüştürüyor. “

KYC’siz işlem yaptıran borsaların işi bu yasayla birlikte zorlaşacak. Üstelik hızlı uyum sürecine uyum sağlayamayan borsaları seri davalar karşılayabilir.

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