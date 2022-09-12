Kripto dünyasının gözde ağlarından olan Solana'nın tokeni SOL için fiyatın yükselişi yapılan araştırmaya göre yanıltıcı olabilir.

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Solana‘nın yerel tokenı olan SOL’ün fiyatı geçtiğimiz yedi günde %10’un üzerinde arttığı için son zamanlarda umut verici bir yükseliş trendi kaydetti. Fiyat artışı, yatırımcılara ileride daha parlak günler için umut verdi. Son birkaç gün içinde toplulukta birkaç olumlu gelişme yaşanmış olsa da, bu artışın istikrarı hala yatırımcılar içerisinde şüpheyle yaklaşılan bir durum olmaktan çıkamadı.

Bazı metrikler incelendiğinde, yaşanan yükselişin mevcut artan kripto piyasasına verilen bir tepkiden başka bir şeyin sonucu olmadığını gösteriyor. Şimdi ekosistemde gerçekte neler olup bittiğine bir göz atalım.

SOL’da Neler Oluyor

Son zamanlarda SOL, toplam market hacminin değerine bakıldığında en iyi kripto paralar listesinde daha yüksek piyasa değerine sahip birkaç kripto parayı geride bıraktı. Dahası, Solana ekosistemi, SOL’un daha fazla popülerlik kazanmasına yardımcı olduğu için olumlu bir haber olan Encode Club ile ortaklık da dahil olmak üzere birden fazla girişim ve faaliyet gösterdi.

SOL ile ilgili haberler ekosistem için iyi görünse de, bazı zincir içi ölçümler fiyat artışının bunların bir sonucu olmadığını öne sürdü.

Fiyatı Etkileyen Ne

Örneğin, geliştirme faaliyetlerinde geçen hafta gözle görülür bir azalma yaşandı ki bu olumsuz bir sinyal. Dahası, Göreceli Güç Endeksi (RSI) de kırmızıydı ve SOL’un aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyordu ki bu da olası bir piyasa zirvesini işaret ediyordu.

SOL’un sosyal baskınlığı son birkaç gün içinde artmış olsa da, tekrar düştü ve bu da token’a olan ilginin azaldığı anlamına gelen bir gösterge olabilir. Solana fiyat hareketleri incelendiğinde, bir artış kaydettiği gözlemlenmiş olsa dahi ölçümlerin çoğu bunun yatırımcı adına yanıltıcı olabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek gerektiğini vurguluyordu.

Bu nedenle, SOL’un fiyatındaki büyüme ileriye dönük bir U dönüşü alabilir. Bu nedenle yatırımcılar, token’ı uzun süreli yatrırım olarak tutmaya karar vermeden önce dikkatli olmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.