Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

10 Yıldır Uyanan Dev Balina Uyandı! Binlerce Bitcoin Harekete Geçti!

Özet

  • 10 yılı aşkın bir süredir uyuyan balina uyandı!
  • Çok sayıda Bitcoin harekete geçti!
  • Bitcoin'deki hareketliliğin nedeni!
14:02
9 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance ve Coinbase davaları kripto para piyasalarını meşgul ederken on-chain verilerine göre, on yıldan biraz fazla bir süredir düşük seviyede seyreden bir Bitcoin ( BTC ) balinası uyanıyor. Uzun süredir uykuda olan balinanın uyanması ne anlama geliyor?

1.432 BTC Harekete Geçti!

Blockchain takipçisi Lookonchain, uzun süre kullanılmayan kripto para adresinin Nisan 2013 tarihinden bu yana geri planda kaldıktan sonra 1.432 Bitcoin taşıdığını duyurdu. Kripto para şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

10.2 yıldır uykuda olan bir BTC balinası, 1.432.93 BTC’nin (yaklaşık 37.8 milyon dolar değerinde) tamamını beş dakika önce ‘bc1psv’ adlı yeni bir adrese aktardı. Balina, fiyatı 195,4 dolar olan 9 Nisan 2013’te 1.432,92 BTC aldı.

Yazı kaleme alındığında 26.447 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin ile şimdiye kadar atıl durumda olan token’lar, on yıllık süre içinde %13.435 oranında değer kazandı.

Cüzdanın atıl kaldığı on yıl ve iki ay boyunca, olası tozlanma saldırılarının bir göstergesi olarak çok küçük miktarlarda Bitcoin adrese gönderildi. Tozlanma saldırıları genellikle adresin sahibini belirlemeye yönelik girişimlerdir ve genellikle kimlik avı saldırıları, şantaj ve diğer siber suçları gerçekleştirmeyi amaçlayan kötü niyetli aktörler tarafından gerçekleştirilir.

Satoshi İddiaları!

Akademik araştırmacılar ve kolluk kuvvetleri gibi iyi aktörler de kötü niyetli olmayan nedenlerle toz alma saldırıları gerçekleştirebilir. Uzun süredir kullanılmayan cüzdanlar, 2010 yılının Aralık ayında çevrimiçi izi soğuyan Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olma veya onunla bağlantılı olma olasılığı nedeniyle dikkat ve ilgi çekiyor.

Blockchain araştırmacısı Sergio Lerner’e göre, Satoshi’nin cüzdanının veya cüzdanlarının büyük bir servet, muhtemelen bir milyondan fazla Bitcoin içerdiği düşünülüyor. Devasa balinanın önümüzdeki günlerde ne gibi hareketler yapacağı merak konusu olmuş durumda. Ayrıca Binance ve Coinbase’e yönelik iddialar kripto piyasalarındaki belirsizliği devam ettiriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (9 Haziran 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (9 Haziran 2023)
Tüm Kripto Paralar Bir Kenara Onlar Bir Kenara! Bitcoin Ve Ethereum İçin Son Durum Ne?
Tüm Kripto Paralar Bir Kenara Onlar Bir Kenara! Bitcoin Ve Ethereum İçin Son Durum Ne?
Cuma Günü Bitcoin Kaç Dolar Olur? Büyük Kripto Yatırımcıları Burayı Hedefleyecek!
Cuma Günü Bitcoin Kaç Dolar Olur? Büyük Kripto Yatırımcıları Burayı Hedefleyecek!
Öldürülen Kripto Para Milyoneri Hakkında Yeni Detaylar: Kripto Para İle İlgili!
Öldürülen Kripto Para Milyoneri Hakkında Yeni Detaylar: Kripto Para İle İlgili!
Bitcoin ABD’den Çekiliyor! Kriptoda Sonradan Görülen Buz Dağı!
Bitcoin ABD’den Çekiliyor! Kriptoda Sonradan Görülen Buz Dağı!
Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olur? İşte Bitcoin’de Kritik Grafik!
Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olur? İşte Bitcoin’de Kritik Grafik!
Büyük Tufan Geliyor: Ünlü Uzman, Kripto Paralarını Burada Tutanları Uyardı!
Büyük Tufan Geliyor: Ünlü Uzman, Kripto Paralarını Burada Tutanları Uyardı!
Bitcoin’de Ünlü Analist Uyardı: Aldanmayın! Yatırımcılar İşte Bu Şekilde Hareket Ediyor!
Bitcoin’de Ünlü Analist Uyardı: Aldanmayın! Yatırımcılar İşte Bu Şekilde Hareket Ediyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023