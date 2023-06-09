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Binance ve Coinbase davaları kripto para piyasalarını meşgul ederken on-chain verilerine göre, on yıldan biraz fazla bir süredir düşük seviyede seyreden bir Bitcoin ( BTC ) balinası uyanıyor. Uzun süredir uykuda olan balinanın uyanması ne anlama geliyor?

1.432 BTC Harekete Geçti!

Blockchain takipçisi Lookonchain, uzun süre kullanılmayan kripto para adresinin Nisan 2013 tarihinden bu yana geri planda kaldıktan sonra 1.432 Bitcoin taşıdığını duyurdu. Kripto para şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

10.2 yıldır uykuda olan bir BTC balinası, 1.432.93 BTC’nin (yaklaşık 37.8 milyon dolar değerinde) tamamını beş dakika önce ‘bc1psv’ adlı yeni bir adrese aktardı. Balina, fiyatı 195,4 dolar olan 9 Nisan 2013’te 1.432,92 BTC aldı.

Yazı kaleme alındığında 26.447 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin ile şimdiye kadar atıl durumda olan token’lar, on yıllık süre içinde %13.435 oranında değer kazandı.

Cüzdanın atıl kaldığı on yıl ve iki ay boyunca, olası tozlanma saldırılarının bir göstergesi olarak çok küçük miktarlarda Bitcoin adrese gönderildi. Tozlanma saldırıları genellikle adresin sahibini belirlemeye yönelik girişimlerdir ve genellikle kimlik avı saldırıları, şantaj ve diğer siber suçları gerçekleştirmeyi amaçlayan kötü niyetli aktörler tarafından gerçekleştirilir.

Satoshi İddiaları!

Akademik araştırmacılar ve kolluk kuvvetleri gibi iyi aktörler de kötü niyetli olmayan nedenlerle toz alma saldırıları gerçekleştirebilir. Uzun süredir kullanılmayan cüzdanlar, 2010 yılının Aralık ayında çevrimiçi izi soğuyan Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olma veya onunla bağlantılı olma olasılığı nedeniyle dikkat ve ilgi çekiyor.

Blockchain araştırmacısı Sergio Lerner’e göre, Satoshi’nin cüzdanının veya cüzdanlarının büyük bir servet, muhtemelen bir milyondan fazla Bitcoin içerdiği düşünülüyor. Devasa balinanın önümüzdeki günlerde ne gibi hareketler yapacağı merak konusu olmuş durumda. Ayrıca Binance ve Coinbase’e yönelik iddialar kripto piyasalarındaki belirsizliği devam ettiriyor.