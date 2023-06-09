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  •   Binance CEO’sundan Yeni Regülasyon Açıklaması: Çok Kısıtlı Bir Süre Var!

Binance CEO’sundan Yeni Regülasyon Açıklaması: Çok Kısıtlı Bir Süre Var!

Özet

  • Binance CEO'su Changpeng Zhao, yeni bir duyuru yaptı.
  • CZ, AB'nin hayata geçirdiği MiCA regülasyonu hakkında "hazır" olduklarını belirtti.
  • CZ'e göre diğer borsalar da tarihleri kaçırmadan hazırlanmalı.
14:30
9 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance, ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda ve son dönemde “en büyük” olma kaynaklı ciddi sorunlar yaşamış olabilir. Sektörün en çok dikkat çeken borsası Binance, bunun sebebini hem büyüklüğüne hem de yakın zamanda açılan davaya borçlu. Binance’e açılan menkul kıymet davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken CEO Changpeng Zhao’dan farklı bir bölge odaklı yeni açıklama geldi.

Binance CEO’sundan MiCA Açıklaması

Binance CEO’su tarafından yapılan son dakika açıklamasında, endüstri için çok kritik tarihlerin yaklaştığı belirtildi. Avrupa Parlamentosu tarafından hayata geçirilen kripto para yasası MiCA, CEO’nun tweetinin odağındaki konu oldu. MiCA kapsamında Avrupa içerisinde yerleşik olan kripto para borsalarını farklı yasalar ve düzenlemeler bekliyor.

Özellikle kripto para borsaları ile token ihraççılarına yönelik olan bu yasanın tarihleri ise netleşti. Kripto para tabanlı stabil coin ihraççılarının yeni mevzuata uyum için 30 Haziran 2024 tarihine kadar süresi olacakken kripto para borsaları için son tarih de 30 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Binance, MiCA’ya Hazırlanıyor

CZ, ABD’den yediği darbe sonrasında aslında tam olarak buna yönelik bir açıklama yaptı. Changpeng Zhao, şimdiden hazırlanmaya başladıklarını ve hazır olacaklarını ifade etti. Avrupa içerisindeki yasalara uyumlu olan şirketleri heyecan verici gelişmelerin beklediğini belirten CZ aslında anti-ABD odaklı bir açıklama yapmış gibi gözüküyor.

Aslında ABD cephesinden de MiCA odaklı bir açıklama gelmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilisi Hester Peirce, Financial Times’ın Çarşamba günü Londra’da düzenlenen Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu tarafından geçen ay onaylanan ve kripto düzenlemelerini içeren bir mevzuat olan MiCa hakkında bir değerlendirme yaptı. Kripto Anne olarak da bilinen Peirce, ABD için bunun bir model olabileceğini vurguladı ve ABD’nin benzer bir regülasyon getirebileceğini ifade etti.

MiCA mevzuatı kesinlikle kripto para sektöründe ses getirecek değişikliklere sahip ve özellikle kripto para borsalarının buna uyumu, merakla bekleniyor. Binance’in ABD’deki davasının sonuçlanması ise duruma göre ABD’deki regülasyonlar konusunda bile yol gösterici olabilir.

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