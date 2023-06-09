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Terra Luna Classic’in (LUNC) fiyatı son 24 saatte %3 artarak 0,00009765 dolara ulaştı. Token bu artışıyla kripto para piyasası bir bütün olarak aynı zaman diliminde neredeyse hiç hareket etmiyor.

LUNC Performansı!

LUNC, geçen hafta %14 ve son 30 günde %7 arttı, ancak altcoin diğer birçok büyük token’ın aksine yılın başından bu yana %32 düştü. Ancak Terra Luna Classic topluluğunun yakın zamanda LUNC’yi artırmak için bir dizi plan önermesi veya hatta geçirmesiyle, kripto para birimi yakında kaybedilen zemini telafi edebilir.

LUNC’nin göstergeleri, göreli güç endeksinin haftanın başındaki hafif düşüşten dün 60’a dönmesiyle daha fazla artışa işaret etmeye devam ediyor. Başka bir deyişle, 200 günlük ortalamasının üzerine çıkmaya devam eden 30 günlük hareketli ortalamasının da işaret ettiği gibi, LUNC hala iyi bir ivmeye sahip olabilir.

Bu tür bir artış, LUNC pazarına daha fazla satın alma talebinin girdiğini gösterirken, token’ın yükselen destek seviyesi de olumlu tabloya yardımcı oluyor ve bu da onun daha yüksek dipler etrafında konsolide olduğunu ortaya koyuyor.

LUNC Gelişmeleri!

Daha geniş pazarın şu anda istikrarsız bir durumda kaldığı göz önüne alındığında (SEC’in son yaptırım eylemleri nedeniyle), LUNC’ın önümüzdeki günlerde ve/veya haftalarda tekrar düşüşe geçme olasılığı devam ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte kripto para ele alındığında, son birkaç ayda ne kadar aşırı satıldığı göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen biraz daha ralli yapması gerekebilir.

LUNC’ın umutları, geçtiğimiz birkaç hafta içinde, geçilen ve USTC’yi yeniden sabitlemek için bir test ortamının oluşturulmasıyla sonuçlanacak olan da dahil olmak üzere, son Terra Luna Classic teklifleriyle de yardımcı oldu. Öte yandan dün ayrıca Terra Luna Classic blok zincirinin Cosmos ekosistemiyle daha fazla parite elde etmesini sağlayacak ve onu daha fazla blok zinciri ve uygulama ile birlikte çalışabilir hale getirecek bir teklifin kabul edildiğini gördü.