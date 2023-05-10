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SEC Üyesi, AB’nin Yeni Kripto Düzenlemeleri MiCa Mevzuatını Değerlendirdi: “ABD İçin Örnek Bir Model Olabilir”

Özet

  • SEC üyesi Hester Peirce, Avrupa Parlamentosu tarafından geçen onaylanan MiCa mevzuatını değerlendirdi.
  • Peirce, MiCa mevzuatının ve Avrupa ülkelerinde getirilen yeni kripto düzenlemelerinin ABD için bir örnek model olabileceğini belirtti.
  • SEC üyesi Peirce, inovasyona izin veren bir düzenleyici anlayışın önemine vurgu yaptı.
16:45
10 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilisi Hester Peirce, Financial Times’ın Çarşamba günü Londra’da düzenlenen Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu tarafından geçen ay onaylanan ve kripto düzenlemelerini içeren bir mevzuat olan MiCa hakkında bir değerlendirme yaptı. SEC komisyon üyesi Peirce, MiCa’nın ve Avrupa’da getirilen yeni düzenlemelerin ABD adına da örnek bir model olabileceğini belirtti.

SEC Üyesi, MiCa Mevzuatını Değerlendirdi

TerraUSD’nin çöküşü ve FTX’in iflası gibi son dönemlerde kripto ekosistemini sarsan pek çok hadise, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumun regülasyon çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Pek çok ülkedeki mali düzenleyici kurumlar, yeni düzenlemeler adına harekete geçti.

Bu bağlamda geçen ay Avrupa’da oldukça önemli bir adım atıldı. Kripto düzenlemelerini içeren Kripto Varlık Piyasaları mevzuatı MiCa, geçen ay Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

Mevzuatın onaylanmasından bu yana söz konusu düzenlemeler kamuoyunda sıkça tartışıldı. MiCa mevzuatına ilişkin bir yorum da SEC komisyon üyesi Hester Peirce’den geldi. Pierce, müşterilerin riskler hakkında bilgi sahibi olduğu bir sistemden yana olduğunu ancak inovasyona izin veren bir düzenleyici yaklaşımın da oldukça önemli olduğunu ifade etti.

“ABD İçin ‘Model’ Olabilir”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilisi Hester Peirce, Financial Times’ın Çarşamba günü Londra’da düzenlenen Kripto ve Dijital Varlıklar Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu tarafından geçen ay onaylanan ve kripto düzenlemelerini içeren bir mevzuat olan MiCa hakkında bir değerlendirme yaptı. Peirce, MiCa’nın Avrupa’nın yeni kripto düzenlemelerinin Amerika Birleşik Devletleri için de bir örnek model olabileceğini dile getirdi.

Ayrıca kripto düzenlemelerini içeren MiCa mevzuatının yürürlüğe girmesinin ardından yeni düzenlemeleri görmenin ABD adına bir avantaj olduğunu belirten Pierce, kripto dostu bir düzenleyici anlayışın önemine vurgu yaptı.

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