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Kripto para piyasasındaki dalgalanmalara rağmen Ethereum (ETH) sürekli olarak ilerleme kaydetti. En son kilometre taşı, Ethereum’a önemli geliştirmeler getirmeyi vaat eden yaklaşan Cancun yükseltmesinin kapsamının kesinleşmesiyle geldi.

Ethereum’da Yaşanan Değişiklikler

Son geliştiriciler görüşmesi sırasında Ethereum geliştirme ekibi, Ethereum ağına proto-dank sharding özelliğini getirecek büyük bir güncelleme olan Cancun yükseltmesinin özellikleri üzerinde anlaşmaya vardı. Bu yeni özellik, yedeklemeler için veri kullanılabilirliğini artırarak ağın ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini geliştirecek.

Çağrı sırasında tartışılan önemli bir öneri, kesilmiş doğrulayıcıların blok teklifçisi olarak seçilmesini önlemeyi amaçlayan bir kod değişikliğiydi. Protokol, bu mekanizmayı uygulayarak, suistimal nedeniyle cezalandırılan bu doğrulayıcıların mutabakat sürecinin dışında bırakılmasını sağlamakta.

Bu önlem, ağ içinde aksaklık ve kötü niyetli faaliyet riskini azaltarak Ethereum’un güvenlik ve güvenilirliğini daha da güçlendiriyor.

Ethereum’a İlgi Artıyor

Tartışma sırasında önerilen bir diğer önemli değişiklik, Ethereum doğrulayıcılarının etkin bakiyesi etrafında gerçekleşiyor. Halihazırda, doğrulayıcıların efektif bakiyesi 32 ETH ile sınırlandırılmıştı, yani bu eşiğin ötesinde stake edilen bakiyeler üzerinden faiz kazanamamaktalar.

Ancak Ethereum Vakfı, stake etmeyi daha cazip hale getirmek ve doğrulayıcıların önündeki engelleri azaltmak amacıyla etkin bakiyeler üzerindeki 32 ETH sınırını kaldırmak için bir teklif sundu. Bu güncellemeler, Ethereum ağına daha fazla doğrulayıcı çekme potansiyeline sahip. Yazım saatine göre, aktif olarak katılan 618.954 doğrulayıcı vardı ve son 30 günde %7,15’lik bir artış gösterdi.

Ethereum (ETH) Son Durum

Bu yazının yazıldığı sırada ETH, düşük bir seviye olarak kabul edilebilecek olan 1.641,33 dolar seviyesinden yaptığı bir artışla 1.712 dolardan işlem görüyordu. Ethereum ağındaki tutarlı gaz kullanımı, ekosistemin sağlamlığını göstererek devam eden faaliyet ve kullanıma işaret etti.

Bununla birlikte Ethereum, Non-Fungible Token’lara (NFT) olan ilginin azalması nedeniyle potansiyel bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Messari’den alınan son veriler, Ethereum ağındaki NFT işlemlerinde önemli bir düşüş olduğunu gösterdi.