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Ayı piyasaları zor günleri beraberinde getirir ve 1,5 yıldır çoğu projenin tarihi diplere inebileceğinden bahsediyorduk. Shiba Coin istisna olmadı Binance listelemesinin ardından gördüğü diplerin de altını hedefliyor. Daha kötüsü bu sürecin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Peki Shiba Coin fiyatı kaç dolara düşebilir?

Shiba Coin Haberleri

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, önemli bir düşüşün sadece başlangıcı olabilecek bir hareketle 350 günlük formasyondan aşağı kırıldı. Kendi ekosistemini inşa etme noktasında oldukça başarılı işlere imza atan Shiba Coin piyasa değerine göre ikinci meme coin olsa da Dogecoin ekibi tarafından bile örnek alınıyor. Fakat ayı sezonunda azalan ilgiyi yeni uygulamalarla telafi edemezsiniz, daralan kullanıcı tabanı ağları dolaylı yoldan fiyatları da küçültüyor.

Haftalık grafikte 350 günlük formasyondan aşağı kırılan fiyat sert bir düşüş vadediyor. Haziran 2022’den bu yana devam eden simetrik üçgen formasyonunun bozulması çoğu zararda olan Shiba yatırımcılarının da moralini yerle bir etti.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahmini

Kırıldıktan sonra, SHIB fiyatı 0,0000058 dolarlık yatay destek alanına ulaştı ve sıçradı. Bu alana 2021’in sonundan bu yana ulaşılmamıştı. Haftalık RSI düşüş eğilimi gösteriyor. Haftalık zaman diliminin teknik analizi kararlı bir şekilde düşüş yönündeyken, günlük zaman dilimindeki okumalar kısa süreli bir toparlanmanın kapıda olabileceğini söylüyor. Aşırı satış bölgesinden çıkmak üzere olan RSI ayıların enerji kaybettiğini gösteriyor.

Dahası, SHIB fiyatı Şubat ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisi izledi. Bu çizgiden çıkıp çıkmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği trendin yönünü belirlemede çok önemli olacaktır. Bir kırılma, bir sonraki en yakın direncin 0,0000010 dolarda test edilebileceğini söylüyor. Ancak tersi senaryoda 0,0000040 dolara kadar hızlanan bir satış süreci görebiliriz.

SHIB fiyat tahmini, haftalık ve günlük zaman dilimlerinden gelen çelişkili okumalar nedeniyle belirsiz ancak önümüzdeki günlerde yön tayin edildikten sonra her iki yönden birine fiyatın hızla koşabileceği neredeyse kesin. Mevcut azalan dirence gelecek tepki yukarıdaki iki aşırı uçtan birinin ziyaret edilmesini sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.