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Glassnode’a göre Litecoin (LTC) Ethereum’u [ETH] önemli bir metrikte geride bıraktı. Özellikle, LTC’nin toplam adresleri yazım zamanında 200,7 milyona ulaşırken, ETH için bu sayı 181 milyonda kaldı ve bu da Litecoin’e 20 milyondan fazla adres adet fazlalığıyla birlikte liderliğini verdi.

Diğer ölçümler de blok zincirinin performansının sevinilecek bir şey olduğunu ortaya koydu. Örneğin, günlük aktif adresler de artarak artan kullanımı yansıttı. Bunun yanı sıra, LTC’nin hızı da yükselmiştir. Metrikteki artış, LTC’nin belirli bir zaman dilimi içinde işlemlerde daha sık kullanıldığı anlamına geliyordu. Ayrıca, kârdaki günlük zincir içi işlem hacmi de geçen hafta arttı.

Litecoin’in Fiyatı Yatay Hareket Etti

Blok zincirinin ağ aktivitesi yükselişte olsa da, geçen hafta beklentinin üzerinde arttığı için fiyat hareketi aynı eğilimi izlemedi. CoinMarketCap’e göre, LTC’nin fiyatı son yedi günde %1’in üzerinde artış gösterdi.

Yazım zamanında, 5,6 milyar doların üzerinde piyasa değeri ile 77,43 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, Santiment’in grafiğine göre LTC’nin balina aktivitesi yüksek kaldı. LTC etrafındaki duyarlılık da, ağırlıklı duyarlılık ve sosyal hacminden de anlaşılacağı üzere, geçen hafta iyileşti.

İlginç bir şekilde, Coinglass’ın verileri LTC’nin yatay gidişatının yakında değişebileceğini ortaya koydu. Litecoin’in Açık Faizi Haziran ayının başından bu yana düşüş kaydetti. Bu metrikteki bir düşüş genellikle devam eden fiyat trendinin yakında sona erebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, LTC’nin kazanç kaydetme olasılığı muhtemel görünüyordu.

Halving Öncesi Litecoin

LTC’nin günlük grafiği, önümüzdeki günlerde bir fiyat artışına işaret eden birkaç yükseliş piyasası göstergesine işaret etti. Örneğin, LTC’nin MACD’si bir yükseliş geçişi olasılığını gösterdi. Litecoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) de bir yükseliş kaydetti.

Para Akışı Endeksi (MFI) de aynı eğilimi izleyerek önümüzdeki günlerde kuzeye doğru bir fiyat hareketi olasılığını artırdı.

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