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2021 yılında çöp coinleri alan yatırımcıların bile yüzü güldü çoğu 10x’ten fazla kazanç elde etti. Ancak XRP yatırımcıları üzgündü. Kripto paraların kümülatif değeri 3 trilyona dayansa bile fiyat önceki ATH seviyesine yaklaşamadı. Daha da kötüsü gözden kaçırılan dolaşım arzı genişlemesi sorunu gelecek için de önemli bir sorun.

Ripple (XRP) Coin

Ripple, özellikle SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı eylemlerinin piyasayı olumsuz etkilediği bir dönemde, diğer kripto para birimlerine kıyasla daha güçlü bir konumda. Ripple şu anda 0,49 dolar iyatla işlem görüyor. XRP’nin göreceli güç endeksine göre analistler, XRP’nin önceki ivmesini yeniden kazanabileceği görüşünde. Ripple için hareketli ortalamalar, kripto ile ilgili karışık piyasa duygularını vurgulamaktadır.

SEC’in Ripple’a karşı açtığı davanın yakında sonuçlanacağına dair beklenti XRP boğalarını motive ediyor. 13 Haziran 2023’te XRP, Hinman belgelerinin yayınlanması nedeniyle 10 haftanın en yüksek değeri olan 0,5668 dolara ulaştı. Bu belgeler, eski SEC Direktörü William Hinman’ın 2018’de yaptığı bir konuşmayla ilgili olarak SEC içindeki iç iletişim hakkında bir fikir veriyor. Hinman konuşmasında “Ether’in mevcut durumu, Ethereum ağı ve merkezi olmayan yapısı hakkındaki anlayışıma dayanarak, Ether’in mevcut teklifleri ve satışları menkul kıymet işlemleri değildir” demişti.

XRP Coin 10X Yapar Mı?

Ripple son birkaç ayda birkaç olumlu gelişme gözlemledi. Örneğin, mahkeme SEC tarafından çağrılan uzman tanığa izin vermedi ve SEC’in Ripple’ın kendi tanıklarının dışarıda bırakılması yönündeki taleplerini kabul etmedi. Bu durumlar nedeniyle, Ripple paydaşları arasında şirketin SEC davasında olumlu bir karar alabileceğine dair bir iyimserlik duygusu var.

Ayrıca, Ripple geçtiğimiz günlerde 5 Temmuz Çarşamba günü Bangkok’ta gerçekleşecek olan Ripple x TRMLabs Politika Zirvesi ile ilgili bir duyuru yaptı. Zirve, Tayland’ın dijital varlık ekosisteminde artan büyüme ve yenilik çağında düzenleyici netliğin önemini tartışmak üzere birçok endüstri uzmanını ve şirket paydaşını bir araya getirecek.

Son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Ripple’ın önümüzdeki haftalarda yükselme ihtimali yüksek. Kripto endüstrisi, düzenleyici kurumların baskısının sonuçlarıyla uğraşıyor olsa da, kriptoya ilişkin piyasa duyarlılığı bazı açılardan hala güçlü. 5 Temmuz tarihinde davanın sonuçlandığı senaryoda Ripple yetkilileri yurt dışında güçlü bir meydan okuma yapabilir. Birçok devletle CBDC konusunda iş birliğine giden Ripple güçleniyor.

Aynı zamanda XRPL için akıllı sözleşme yeteneklerini getirmeyi hedefliyor. Sonuçlanacak dava, büyüyen Ripple şirketi ve XRPL için gelecek akıllı sözleşme yetenekleri orta vadeli FOMO’nun temelini oluşturabilir.

Peki fiyat 10 kat artarak 5 dolar sınırına dayanabilir mi? BTCD bu hızla artmaya devam ederse orta vadede bu mümkün değil. Diğer taraftan yatırımcılar 3 doları aşan tarihi zirve dönemiyle ilgili önemli bir detayı atlıyor. XRP Coin dolaşım arzı o dönemde bu kadar yüksek değildi ve daha düşük bir talep fiyatı kolayca 3 dolar bölgesine itmişti.

Bu aşamada XRP Coin’in 26 milyar dolarlık piyasa değeri var. Dolaşım arzı ise 52 milyara yakın. Toplam arzı da 100 milyardır. Fiyatın 5 dolar olması için tamamen seyreltilmiş piyasa değerinin 500 milyar dolar olması gerekir. Bunun için de orantılarsak BTC’nin 10 trilyon doların üstünde bir piyasa değerine ulaşması şart. Eğer Ripple piyasa değeri olarak Ethereum’u geçmeyecekse bu da önümüzdeki yıllar için imkansız gibi görüyor. XRP Coin yatırımcılarının daha mantıklı, matematiğe uyan hedeflere odaklanması faydalı olabilir.