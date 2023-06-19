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Son davaların ardında ABD bölgesindeki birçok borsa veya yatırım şirketinin bazı altcoinleri delist ettiğini gördük. Yatırımcılar da bu altcoinlerden kurtulmak için acele etti ve fiyatları hızla çakıldı. Üstelik geleceği belirsiz gördükleri için yatırımcılar düşük görünen fiyatlardan alım yapmaya da iştahlı değil. Peki bu tablo sandığımızdan daha karanlık değilse?

Menkul Kıymet Olan Altcoinler

Son 3-4 yıldır SEC, CFTC ve diğer ABD’li kurumların soruşturma/davalarında menkul kıymet olarak damgaladığı altcoinleri zaten paylaştık. Yakın zamanda menkul kıymet olan altcoinler listemizi de buradan duyurmuştuk. 50’nin üstünde altcoin (önemli bölümü artık hayatta değil) menkul kıymet sınıflandırmasına girdi.

Peki bu tanımlama nasıl yapıldı? Elbette “HOWEY TEST” aracılığıyla. Bu test hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yayınladığımız için detaylarına ilgili haberden (linkten) ulaşabilirsiniz. Asıl soruna gelirsek menkul kıymet olan altcoinlerin sayısı aslında 50 civarında değil. Çok daha fazla, eğer SEC bu testin esnek biçimde uygulanabilirliğini mahkemeye kabul ettirirse altcoinlerin belki de %99,9’u için bu etiketlemeyi yapabilir.

O halde sonuca odaklanalım. Bir altcoin menkul kıymetse (ihraç edildiği süreçteki strateji bunu temelde belirler) sonradan bu sınıflandırmadan çıkamaz. Çünkü ilk düğme baştan yanlış iliklenmiştir ve SEC kaydolup token ihraç etmediği sürece (bugüne kadar olmadı, gelecekte olacak şey buna benzer görünüyor) bu gömlekten kurtulamaz. O halde iki şeye odaklanabiliriz.

Birincisi HOWEY TEST esnek biçimde uygulanabilecek mi? Eğer esnetilirse örneğin 4 şarttan 3’ü karşılanırsa (emsal karar var ve SEC bu yüzden kendine güveniyor) kaçış yok. Fakat XRP davasında bunun esnetilemeyeceğine dair bir karar çıkarsa kripto bayram yerine dönebilir. Bunu da yaşayacak göreceğiz. Ve bu olana kadar SEC ile başı belaya girsin istemeyenler mimlenen tokenleri delist edecek.

Peki ikinci konu? Onu ayrı bir başlıkta incelemeliyiz.

İkincil Piyasalarda Menkul Kıymet Satışı

Biraz önce ne demiştik? Delist edecekler, buna direnenler olacak ama XRP Coin örneğinde olduğu gibi zamanla hepsinin SEC’e boyun eğdiğini göreceğiz. Fakat SEC menkul kıymet olduğu kesinleştikten sonra bile delist edilen altcoinlerin yeniden listelenmesini engelleyemeyecek. İşte herkesin atladığı en önemli detay burada.

Bu konuda emsal karar var mı? Evet geçen yıl sonunda LBRY davayı kaybettikten sonra ikincil piyasa satışlarının engellenmemesi için bir zafer elde etti. Yani karar ne olursa olsun XRP Coin davanın ardından Coinbase dahil delist edildiği tüm platformlarda geri listelenebilir. Bu da sorununu çözdüğü için SEC korkusunun artık bittiği bir ortam getirir.

Ripple davasını yakından izleyen Avukat John Deaton bu konuda şunları söyledi;

“Howey davası var. Joiner var. Foreman davası ve tüketim niyeti = menkul kıymetler yasaları uygulanmaz. Gram’ın kendisinin sadece alfanümerik kod olduğunu ve menkul kıymet olmadığını açıkça ortaya koyan Telegram var. Hinman konuşması token’ın kendisinin menkul kıymet olmadığını söylüyor. Clayton’ın mektubu token’ın kendisinin menkul kıymet olmadığını kabul etmiştir. Ripple davasında SEC, “sadeleştirilmiş XRP sadece bilgisayar kodudur” dedi ve XRP’nin kendi başına bir menkul kıymet olduğu iddiasını reddetti (ki aslında savundukları şey buydu). Amicus özetimde SEC’e, bir alıcı ile bir satıcı/promotör arasında sıfır ihtiyat veya iletişim olduğunda bir yatırım sözleşmesi bulan tek bir davadan alıntı yapması için meydan okudum. SEC bunu yapamadı. Dolayısıyla, tüm yasaları göz önünde bulundurduğunuzda, SEC’in ikincil piyasa satışlarının da menkul kıymet olduğu teorisini destekleyecek HİÇBİR ŞEYİ yoktur. Bazıları SEC’in yasalar tarafından desteklenmeyen yeni teorileri takip etme hakkına sahip olduğunu iddia edebilir. Ben buna katılmıyorum. SEC, Kongre ve mevcut yasalar tarafından sağlanan yetkiye sahiptir. Ve eğer yeni, desteklenmeyen teorileri ileri sürerlerse, o zaman Adil Bildirim Savunması’na merhaba deyin”.

Sonuç

Hangi altcoinlerin menkul kıymet olduğundan daha fazla bu altcoinlere özel davalar devam ederken onların hayatta kalıp kalamayacağına odaklanmalıyız. Ripple zaferi onlar için iyi bir emsal olur ve işlerini kolaylaştırır. Ancak tersi senaryoda her birinin 200 milyon dolara kadar (büyüklüğüne göre belki daha az ancak birkaç milyon değil) dava harcaması + tazminat bütçesine sahip olduğundan emin olmalısınız.