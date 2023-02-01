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Ripple’a karşı açtığı davanın sonuna yaklaştıkça ABD’li düzenleyici kurum diğer kripto paraları tehdit etmeye başladı. 2022 son çeyrekte birçok SEC üyesi kripto para şirketlerini kendilerine kaydolmaya aksi halde bedelini ödemeye davet etti.

SEC Kripto Dava Sonucu

LBRY Credits’in (LBC) fiyatı, ABD düzenleyicisinin tokenin bir menkul kıymet olmadığını kabul etmesinin ardından iki kattan fazla arttı. CoinGecko’nun verilerine göre, dosya paylaşım ve ödeme ağının arkasındaki yerel kripto para birimi, LBRY‘nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan savaşındaki son gelişmeye yanıt olarak bugün %100’ün üzerinde arttı. Kısa süre önce gerçekleşen bir temyiz duruşmasında, New Hampshire bölge mahkemesi hâkimi LBC’nin ikincil piyasadaki işlemlerinin menkul kıymet olmadığına karar verdi.

Bu hamle, SEC’in yaptırım gücünü sınırlandırdığı için kripto endüstrisi tarafından büyük bir kazanım olarak değerlendirildi. SEC, Mart 2021’de kayıt dışı menkul kıymet sattığını iddia ederek LBRY’ye karşı dava açmıştı. Şirket ise LBC’nin bir menkul kıymet değil, dijital bir para birimi olduğu yanıtını verdi. Protokol operatörü geçen yıl Kasım ayında bu davayı kaybetti ve LBRY’nin söylediğine göre tüm kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak değerlendirilmesine yol açabilecek “tehlikeli bir emsal” oluşturdu. Ancak bu kararın ardından bazı sorunlar devam etti. Pazartesi günü, SEC’in mahkemenin onaylamasını istediği ve LBC’nin satışını yasaklayacak olan tedbir kararına ikincil piyasa satışlarının dahil edilip edilmeyeceği sorusuna odaklanıldı.

LBC Coin bu haberle birlikte %100’ün üzerinde artış yaşadı. Kasım mağlubiyeti onun fiyatına ciddi anlamda zarar vermişti.

Ripple (XRP) İçin Müjde

LBC hali hazırda davayı kaybetmiş olsa bile alınan bu karar XRP Coin için müjde niteliğindedir. Kripto para devi Ripple davayı kaybetse bile SEC, XRP Coin’in borsalardaki satışını engelleyemeyecek. Bu da demek oluyor ki Coinbase gibi regüle kripto para borsaları onu kolayca listeleyecek. Bu durum XRP Coin fiyatı açısından büyük bir fayda sağlayabilir.

Avukat Deaton tedbir kararının kimleri kapsayacağı konusuna açıklık getirilmesi için bastırdığını açıkladı. Bu argümanın bir parçası olarak, neyin yatırım sözleşmesi olarak nitelendirileceğine dair testi belirleyen 1946 tarihli dönüm noktası niteliğindeki SEC vs W.J. Howey davasından bu yana ABD’deki tüm menkul kıymet davalarını inceleyen Avukat Lewis Cohen’in bir makalesine atıfta bulundu.

“Hiçbir zaman dayanak varlığın bir menkul kıymet olduğunu söyleyen bir dava olmadı. Kunduzlar kunduzdur, ancak kayıtsız bir menkul kıymet arzında kullanılmışlardır. Bitcoin kayıtsız bir menkul kıymet arzında kullanıldı. Şinşillalar kullanıldı, apartman daireleri kullanıldı, portakal bahçeleri ve portakallar kullanıldı. Bu, dayanak varlığın bir menkul kıymet olduğu anlamına gelmez.”

Sonuç olarak yargıç, SEC temsilcilerinin LBC’nin ikincil piyasada satılmasının kayıtsız menkul kıymet teklifi olarak sayılmayacağını kabul etmelerini sağladı.