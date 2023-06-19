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Polygon (MATIC) için kısa vadeli beklentiler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına ilişkin endişelerin fiyat grafiğini etkilemesi nedeniyle acımasız görünmeye devam etti. Bitcoin (BTC) 26.000 dolar fiyat seviyesini geri kazandıktan sonra önemli bir kazanç elde edemediğinden, MATIC için herhangi bir tersine dönüş fırsatı engellenebilir.

Polygon (MATIC) Fiyatı

MATIC’in Temmuz 2022’de 0,5274 dolar seviyesine inmesi, altcoin için yılın en düşük seviyesine işaret etmişti. Satıcılar Nisan ortasından bu yana devam eden güçlü düşüş baskısından ve MATIC etrafındaki belirsizlikten faydalanarak büyük kayıplar verdi.

MATIC 10 Haziran ile 13 Haziran arasında 0,5274 dolardan 0,6500 dolara yükselmesine rağmen, satış baskısı sürekli bir yükseliş rallisini engelledi. RSI nötr 50’nin altında kaldı ve OBV son iki günde 96 milyon azaldı. Her iki gösterge de piyasadaki önemli düşüş eğiliminin altını çizdi.

MATIC 0,5988 dolardan işlem görürken, 0,5274 dolarlık destek seviyesinin yeniden test edilmesi, MATIC’i 0,5000 dolarlık fiyat bölgesine doğru iterek daha agresif satışlara neden olabilir. Tersine, hacimdeki bir artış, boğalar için hedef olarak hizmet veren 0.6500 dolar ile 0.7000 arasında kalan bölge yükselişin geri çekilmesini tetikleyebilir.

Polygon’da Daha Büyük Düşüş Vakti Mi?

Diğer bir yandan, dört saatlik zaman diliminde Coinalyze’den Açık Faiz’e (OI) bakıldığında, 10 Haziran’da büyük bir düşüş görüldü. Tekrar düşmeden önce 16 Haziran’da hafif bir yükseliş yaşadı ki bu da yatırımcıları umutlandırmıştı. Bu durum, piyasa spekülatörlerinin düzenleyici kaygılar konusunda netlik ortaya çıkana kadar yeni pozisyon açmakta tereddüt ettiklerini gösterdi.

Benzer şekilde, işlem hacimlerini zaman içinde izleyen Spot CVD de keskin bir düşüş sergiledi. Bu durum, satış hacminin alım hacminden çok daha ağır bastığına işaret ederek vadeli işlemler piyasasında MATIC’e yönelik talep eksikliğinin en büyük göstergelerinden birisi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.