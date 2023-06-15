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Ripple davasının en önemli tartışma konularından biriydi ve beklendiği gibi 13 Haziran tarihinde Hinman belgeleri yayınlandı. Ancak bu beklenen heyecanı doğurmadı. Ripple cephesinde de belgelerin bir kampanyaya dönüştürülmesi için çaba görülmüyor. Peki taraflar anlaştığı için mi belgeler umursanmıyor? Ripple CEO’su buna da hayır cevabını verdi.

Hinman Belgeleri ve Ripple Davası

Ripple ve SEC Hinman E-postaları olarak bilinen belgeler konusunda aynı fikirde gibi görünüyor. Taraflar eski fikirlerin mevcut politikaları etkileyemeyeceğine inanıyor. SEC’in şirket finansmanı bölümünün eski başkanı William Hinman’ın konuşması ETH hakkındaki fikirlerinden ibaretti ve o dönemde de SEC’in resmi politikasına dönüşmedi.

K&L Gates’te dijital varlıklar uygulamasının eş başkanlığını yapan avukat Andrew Hinkes şunları söyledi;

“Bu belgelerdeki hiçbir şey emsal teşkil etmiyor ya da hukuki etkisi yok.”

Hinman, SEC web sitesinde yayınlanan konuşmasında, “ETH’yi düzenlemeye gerek görmediğini” söylemişti. Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty bugün şunları söyledi;

“SEC piyasada düzenleyici karışıklığı teşvik etti. Piyasanın kafasının karışık olduğunu biliyorlardı, sonra bu karışıklığı kasıtlı olarak ağırlaştırmak için adımlar attılar. Hinman’ın konuşması bir daha asla bir tokenin menkul kıymet olup olmadığına ilişkin ciddi bir tartışmada kullanılmamalıdır.”

Göründüğü kadarıyla SEC için sorun yok. Kurum son yıllarda Hinman’ın pozisyonuna güvenmedi ve SEC Başkanı Gary Gensler’in farklı bir görüşe işaret eden diğer açıklamalarıyla yoluna devam etti. Ethereum’un yüksek profilli proof-of-stake hamlesinden sonra Gensler, ETH‘yi belirtmese de bu tür tokenlerin aslında menkul kıymet olabileceğini söyledi.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Alderoty, şirketin SEC‘in e-postalarına erişim kazanmak için yürüttüğü bu şiddetli kampanyanın ardından, Hinman‘ın söylediklerini neden söylediğine dair bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini savunarak, bunların ilgi odağı olmaya devam etmesini istiyor.

“Bunu bir dizi yaptırım kararı almak için silah olarak kullandılar ve artık biliyoruz ki, yaptırım yoluyla düzenleme yoluyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bu kripto ekonomisini gerçekten yok etmeye ve bozmaya çalışıyorlar”

Sonuç olarak yatırımcılarda büyük heyecan uyandıran belgeler potansiyel bir iç soruşturmaya neden olsa bile kripto paralara yardımcı olmayacak. SEC bunu dava süreci boyunca söyledi ancak Ripple cephesi belgelerin yayınlanması konusunda ısrarcı oldu. Şimdi belgelerin yayınlanması hiçbir işe yaramamış gibi görünüyor.

Ancak şu detay önemli: Hinman tarafından yapılan açıklamalar nasıl kurumu ve resmi politikasını yansıtmıyorsa aynı şekilde Gensler tarafından yapılan “tüm altcoinler menkul kıymettir” anlatısının da bir politika gibi kabul görmemesi gerekiyor. En azından SEC resmi olarak altcoinlerle ilgili kapsamlı bir düzenleme yapmadığı sürece Howey testinin esnetilip esnetilemeyeceğine bağlı bir menkul kıymet tanımlaması var. Neyse ki ABD’de yargı çalışıyor ve kripto şirketlerinin verdiği mücadele onların haklı olduğu noktalarda elde edeceği zaferleri bize gösterecek. Bu zaferler yasaların da şekillendirilmesine yardımcı olacak.