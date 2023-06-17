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Tam 6 Milyar Dolara Ulaştı! Piyasa Sabit Olabilir Ama Litecoin Durmak Bilmiyor!

Özet

  • Litecoin (LTC), piyasada görülen düşüşe rağmen yılın başından bu yana büyüme kaydetti.
  • Haziran 2023 itibariyle LTC'nin değeri %20 düştü, ancak yıllık bazda %90 yükselmiş durumda.
  • LTC/USDT grafiği, Litecoin'in talep bölgesinin üst sınırına ulaştığını gösteriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
00:40
17 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının karmaşıklığı içerisinde yol alırken, Litecoin (LTC) bu karmaşıklığın içerisinde önemli bir noktada bulunuyor olabilir. Bitcoin’in ‘hafif’ bir varyantı olarak tasarlanan bu kripto, 2023’ün ilk yarısı boyunca düşüş eğilimi göstererek piyasadaki genel dalgalanma eğilimini yansıttı. Ancak, daha yakından bakıldığında yılın geri kalanı için potansiyel olarak farklı bir anlatı ortaya çıkıyor.

Litecoin Son Durum

2023’ün başlarında Litecoin etkileyici bir performans sergilemiş, ancak ilk çeyrek sona erdiğinde yükseliş çizgisini geride bırakarak piyasaya ayık uydurmuş ve aşağı yönlü harekete geçmişti. Kripto gerilemesinden nasibini alan LTC, yine de son SEC incelemesinden kurtuldu. Finansal gözlemcinin “menkul kıymet” olarak nitelendirmediği yüksek piyasa değerine sahip birkaç kripto para biriminden biri olmaya devam ediyor.

Haziran 2023 itibariyle Litecoin’in değeri ay başından bu yana neredeyse %20 düşmüştü. Bununla birlikte, performansının daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi daha ilgi çekici bir hikaye anlatıyor olabilir. Haziran 2022’den 2023’ün aynı ayına kadar Litecoin’in değeri %90 gibi etkileyici bir oranda artmıştı. Ayrıca, LTC yılın başından bu yana yaklaşık %15’lik bir büyüme kaydetmişti.

LTC’nin 10 Haziran itibariyle Dolar karşısındaki günlük işlem grafiği (LTC/USDT), Litecoin fiyatının talep bölgesinin üst sınırına ulaştığını ve trendin tersine dönme olasılığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Trader’ların satın alma eğiliminde olduğu destek alanları olan talep bölgeleri, satın alma baskısının akışına yanıt olarak yukarı doğru bir ralliyi tetikleme potansiyeline sahip olabilir.

Daha geniş kapsamlı bir inceleme yapıldığında, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) aşağı yönlü bir sapmayı yansıttığını gözlemlenmişti. 33 seviyesinde bulunan bu endeks, LTC’nin aşırı satım durumuna yaklaştığını ve trader’ların ‘dip seviyeyi satın almasıyla’ potansiyel olarak bir geri çekilmeye yol açacağını gösteriyor olabilir.

Litecoin Kaç Dolar?

Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen Litecoin’in piyasa değerinin 6 milyar dolar seviyesine ulaşması, mevcut senaryonun yükseliş eğilimini güçlendiriyor.

Sırasıyla 85,82 dolar, 87,53 dolar ve 87,89 dolarlık 50, 100 ve 200 günlük ölçülerden oluşan Basit Hareketli Ortalamalar (SMA), LTC’nin yükselişinde aşabileceği önemli dönüm noktaları olarak dikkat çekiyor. Litecoin’e olan talepteki artış potansiyel olarak fiyatını 101,93 dolar direnç seviyesine doğru yükseltebilir.

Yüksek bir yükseliş senaryosunda, bu gidişat 22 Mayıs’ın en yüksek seviyelerine doğru genişletilmiş bir rallinin önünü açarak %30’luk bir artışa neden olabilir.

Ancak, kripto piyasalarının doğasında var olan öngörülemezliği kabul etmek çok önemli bir durum. Ayılar hakimiyetlerini korursa, Litecoin’in fiyatı talep bölgesini aşarak onu geçersiz kılabilir ve bir kırıcı bloğa dönüştürebilir. Böyle bir hareket LTC’yi 60 dolarlık psikolojik düşük seviyeye ya da en kötü senaryoda ise 50 dolara doğru itebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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