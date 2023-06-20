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Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, kripto paralar gibi dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak için ülkenin düzenleyici kurumu Bafin’e lisans başvurusu yaptı.

“Bafin’e Başvurumuzu Yaptık”

Deutsche Bank’in kurumsal bankacılık biriminin başındaki isim olan David Lynne, bugün düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşma sırasında “Dijital varlık ve saklama işimizi geliştiriyoruz” derken Almanya’nın menkul kıymetler denetleme ve düzenleme kurumuna atıfta bulunarak “Dijital varlık saklama lisansı için Bafin’e başvurumuzu yeni yaptık” dedi. Lynne, bu hamlenin Deutsche Bank’in kurumsal kolunda ücret gelirlerini artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu da ekledi.

Deutsche Bank’in kurumsal bankacılık bölümü ilk olarak 2020’nin sonunda kripto paralar özelinde dijital varlık saklama hizmeti sunma planlarının olduğunu ilan etmiş ancak hizmetin ne zaman sunulacağına ilişkin herhangi bir tarih verilmemişti. Bölüm o sırada Stefan Hoops’in yönetimindeydi. Hoops, bankanın icra kurulu başkanı olmasıyla görevini Lynne’e bıraktı. Lynne döneminin başlamasıyla bankanın dijital varlık saklama hizmeti sunma planlarında gaza bastığı anlaşılıyor.

Devler Kripto Para Piyasasına Akın Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC), başta Binance olmak üzere Coinbase’e dava açması ve Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC) gibi birçok önde gelen altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla sarsılan kripto para piyasası, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock‘ın ABD’de yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurusu ile düşüş trendini tersine çevirmiş, en büyük kripto para Bitcoin 25 bin doların altından toparlanarak yükselişe geçmişti.

Piyasa analistleri ve gözlemcilerine göre Deutsche Bank’in kripto paralar özelinde dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak üzere resmen düzenleyici lisans başvurusu yapmış olması piyasadaki toparlanma için ayrı bir itici güç olabilir.