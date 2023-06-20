Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Almanya Merkezli Deutsche Bank’den Kripto Para Hamlesi! Resmen Başvurdu!

Özet

  • Deutsche Bank, Bafin'e kripto paralar gibi dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak için lisans başvurusu yaptı.
  • Bu hamle, Deutsche Bank'in kurumsal bankacılık bölümünün genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
  • Bu girişim, diğer büyük finans kuruluşlarının kripto para piyasasına olan ilgisine bir örnek olarak görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:33
20 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, kripto paralar gibi dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak için ülkenin düzenleyici kurumu Bafin’e lisans başvurusu yaptı.

“Bafin’e Başvurumuzu Yaptık”

Deutsche Bank’in kurumsal bankacılık biriminin başındaki isim olan David Lynne, bugün düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşma sırasında “Dijital varlık ve saklama işimizi geliştiriyoruz” derken Almanya’nın menkul kıymetler denetleme ve düzenleme kurumuna atıfta bulunarak “Dijital varlık saklama lisansı için Bafin’e başvurumuzu yeni yaptık” dedi. Lynne, bu hamlenin Deutsche Bank’in kurumsal kolunda ücret gelirlerini artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu da ekledi.

Deutsche Bank’in kurumsal bankacılık bölümü ilk olarak 2020’nin sonunda kripto paralar özelinde dijital varlık saklama hizmeti sunma planlarının olduğunu ilan etmiş ancak hizmetin ne zaman sunulacağına ilişkin herhangi bir tarih verilmemişti. Bölüm o sırada Stefan Hoops’in yönetimindeydi. Hoops,  bankanın icra kurulu başkanı olmasıyla görevini Lynne’e bıraktı. Lynne döneminin başlamasıyla bankanın dijital varlık saklama hizmeti sunma planlarında gaza bastığı anlaşılıyor.

Devler Kripto Para Piyasasına Akın Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC), başta Binance olmak üzere Coinbase’e dava açması ve Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC) gibi birçok önde gelen altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla sarsılan kripto para piyasası, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock‘ın ABD’de yaptığı spot Bitcoin ETF’i başvurusu ile düşüş trendini tersine çevirmiş, en büyük kripto para Bitcoin 25 bin doların altından toparlanarak yükselişe geçmişti.

Piyasa analistleri ve gözlemcilerine göre Deutsche Bank’in kripto paralar özelinde dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmak üzere resmen düzenleyici lisans başvurusu yapmış olması piyasadaki toparlanma için ayrı bir itici güç olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!
Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!
Balinalar XRP’nin Peşinde! Peki XRP Coin Artar mı? İşte XRP Coin Yorumu!
Balinalar XRP’nin Peşinde! Peki XRP Coin Artar mı? İşte XRP Coin Yorumu!
Son Dakika: Trilyon Dolarlık Devler de Kripto Paralara Giriyor! İkinci Büyük Kripto Müjdesi!
Son Dakika: Trilyon Dolarlık Devler de Kripto Paralara Giriyor! İkinci Büyük Kripto Müjdesi!
Kripto Paralar İçin “Kaldıraç Oranları Artırılsın” Çağrısı! En Az 10x Olmalı!
Kripto Paralar İçin “Kaldıraç Oranları Artırılsın” Çağrısı! En Az 10x Olmalı!
Artık An Meselesi! Binance’den Büyük Bitcoin Hamlesi Öncesi Bir Duyuru Daha!
Artık An Meselesi! Binance’den Büyük Bitcoin Hamlesi Öncesi Bir Duyuru Daha!
Kripto Analisti Poppe: Yazı Bu Altcoinler Uçabilir! DOGE ve XRP Hedeflerini de Açıkladı!
Kripto Analisti Poppe: Yazı Bu Altcoinler Uçabilir! DOGE ve XRP Hedeflerini de Açıkladı!
Büyük Dalga Geliyor! Piyasaları Sırayla Vuracak! Önce Bitcoin Sonra Altcoinler!
Büyük Dalga Geliyor! Piyasaları Sırayla Vuracak! Önce Bitcoin Sonra Altcoinler!
Bitcoin’de Yol Haritası Netleşti! Sıkı Durun! Dünyaca Ünlü CEO En Olası Tabloyu Açıkladı!
Bitcoin’de Yol Haritası Netleşti! Sıkı Durun! Dünyaca Ünlü CEO En Olası Tabloyu Açıkladı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023