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Avrupa Parlamentosu, Kripto Düzenlemelerine İlişkin Mevzuatı Onayladı: İşte Düzenlemelere İlişkin Detaylar!

Avrupa Parlamentosu, kripto para düzenlemelerinde önemli bir adım attı. MiCA mevzuatı, 517 kabul, 38 aleyhte, 18 çekimser oyla kabul edildi.
15:56
20 Nisan 2023
Kripto Para Düzenlemeleri İçin Yeni Çağrı! Tek Düzen Yaklaşımı Uygulanmalı
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Parlamentosu, kripto para birimiyle ilgili dönüm noktası niteliğindeki mevzuatı oyladı. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yasası 517 kabul, 38 aleyhte, 18 çekimser oyla kabul edildi. MiCA mevzuatı, 27 üye ülkenin tamamı olmak üzere tüm AB ülkelerini kapsayacak.

Avrupa Parlamentosu, MiCA Mevzuatını Onayladı

Kripto para birimlerinin seneler içerisinde dünya çapında büyük bir popülarite kazanması ve piyasa değerlerinde büyük artışlar kaydetmesi ile birlikte aynı zamanda dünyanın birçok ülkesindeki düzenleyici kurumların da radarına girmiş oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere çok sayıda düzenleyici kurum, kripto düzenlemeleri adına kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladı ve çok sayıda kripto şirketine de çeşitli soruşturmalar başlattı. Özellikle TerraUSD çöküşü ile birlikte arka arkaya gerçekleşen bir dizi iflas ve çöküş de bu çalışmaların hız kazanmasına neden oldu. Bu bağlamda son olarak da Avrupa Parlamentosu, kripto düzenlemelerinde önemli bir adım attı.

Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yasası 517 kabul, 38 aleyhte, 18 çekimser oyla kabul edildi. Avrupa Parlamentosu, kripto para birimiyle ilgili dönüm noktası niteliğindeki mevzuatı oyladı. MiCA mevzuatı, 27 üye ülkenin tamamı olmak üzere tüm AB ülkelerini kapsayacak.

Mevzuata İlişkin Detaylar

Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler) olarak bilinen şirketlere odaklanıyor. Yönetmelik, kripto operatörlerinin kara para aklamayı engellemek amacıyla müşterileri tanımlamasını gerektirecek. Ancak MiCA hemen yürürlüğe girmeyecek; resmi olarak yasalaşmadan önce Avrupa Konseyi tarafından onaylanması gerekecektir. Stablecoin kuralları daha sonra gelecek yıl Temmuz ayında yürürlüğe girecek, geri kalanı ise Ocak 2025’e kadar geçerli olmayacak ve yeni kuralların nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılardan AB’nin menkul kıymetler düzenleyicisi ESMA (The European Securities and Markets Authority) sorumlu olacak.

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