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Kara para aklamayı kolaylaştırdığı iddiasıyla geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Hollandalı yetkililer tarafından tutuklanan Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev hakkında yeni bir karar verildi.

Tornado Cash Kurucusu Serbest!

Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev geçtiğimiz aylarda kara para aklama suçunu içeren bir soruşturma neticesinde tutuklanmıştı. Ancak Hollanda’da yapılan bir mahkeme neticesinde Alexey Pertsev’in önümüzdeki haftadan itibaren tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Alınan karar sonrasında açıklamalarda bulunan Alexey Pertsev’in eşi Ksenia Malik konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Alex’in doğum günü olan 26 Nisan tarihinde evde olacağını sizlere söylemekten oldukça heyecanlıyım. Ayak bileğine takılacak elektronik bir kelepçe ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Net bir karar çıkmasa da evde olduğu için mutluyum.

ABD İddiaları!

Rusya’da doğumlu Alexey Pertsev, 10 Ağustos tarihinde Amsterdam’da tutuklanmıştı. Tanınan isimin tutuklanması, ABD hükümetinin Tornado Cash ile 44 ilişkili Ethereum (ETH) ve USDC cüzdanını Özel Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklemesinden iki gün sonra gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi, kullanıcıların işlemleri gizlemesine izin veren kripto para borsası hizmetiyle alakalı bir iddianame hazırlamıştı. ABD tarafından hazırlanan dosya da Tornado Cash kurucusu Alexey Pertsev hakkında şu ifadelere yer verilmişti:

Kötü niyetli siber aktörler için para aklamasını durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller uygulamakta defalarca başarısız oldu.

Öte yandan kripto para piyasaları adına 2022 yılı oldukça kötü geçmişti. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ile başlayan iflaslar zinciri popüler kripto para borsası FTX’in çöküşüyle sonlandığı düşünülürken, likidite krizinden etkilenenlere bir yenisi eklendi. Kripto para piyasalarında oldukça popüler şirketin çöküşü Tornado Cash krizi ile benzer şekilde kripto paraları etkisi altına almıştı. Büyük çaplı şirketlerin içerisinde bulunduğu olumsuz durum piyasaları etkilerken gelişen pozitif haberlerin de fiyatlara etkisi uzmanlar tarafından bekleniyor.