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  •   Dikkat! Kritik Metrik Alarm Veriyor! Altcoinler Roketleri Ateşleyecek Mi?

Dikkat! Kritik Metrik Alarm Veriyor! Altcoinler Roketleri Ateşleyecek Mi?

Kripto para piyasalarında yükseliş ivmesi etkisini kaybederken altcoinlerde son durum ne? Bu metrik altcoinlerde ralliyi getirebilir!
16:05
20 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin Piyasa Değeri (TOTAL2) bu hafta keskin bir şekilde düştü ve bir öncekinden elde ettiği kazanımların çoğunu kaybetti. Bu düşüşe rağmen, yükseliş yapısı hem yatay hem de çapraz seviyelerde bozulmadan kalıyor. TOTAL2 ivmesini yeniden kazanabilecek ve başka bir altcoin sezonu için yeniden umut uyandırabilecek mi?

Altcoin Rallisi Geliyor Mu?

Son yükseliş rallisi durmuş gibi görünüyor. Son piyasa koşulları, Bitcoin’in ve Ethereum’un yanı sıra altcoinlerde genel kazançlarla birlikte yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gördü. Bitcoin’de ralli yavaşlarken olası bir altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebilir. Bununla birlikte yönetim kurulu genelindeki sert düzeltmeler, 124 milyon doların üzerinde tasfiye gördü. Bunun olası bir altcoin rallisi üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir mi?

Altcoin Piyasa Değeri, 10-17 Nisan haftasında keskin bir şekilde arttı. Bunu yaparken, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yürürlükte olan uzun vadeli alçalan bir direnç çizgisinden ve 605 milyar dolarlık yatay direnç alanından kopuşunu doğruladı. TOTAL2 bu seviyelerin altında işlem görürken, eğilim düşüş olarak kabul edildi. Ancak bunların üzerine çıktıktan sonra, boğaların yeniden üstünlüğü ele geçirmesi ve yeni bir yükseliş tersine dönüşünün başlamış olması mümkündür.

 

On-Chain Veriler!

Hem önceki direnç çizgisinin hem de 605 dolar bölgesinin artık destek sağlaması bekleniyor. Fiyat hareketinin yanı sıra haftalık göreceli güç endeksi (RSI) de yükseliş okuması sağladığı belirtiliyor. Yükselen bir trend ve 50’nin üzerinde bir okuma, boğa piyasasının devam ettiğini gösterebilir. Mart ayının başında gösterge 50’nin üzerine çıktı.

Göreceli güç endeksi (RSI), bir kripto para biriminin son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü değerlendiren, aşırı değerli veya düşük değerli koşullara ilişkin içgörüler sunan bir momentum göstergesidir. Yatırımcılar, bir kripto para biriminin fiyat ivmesine ilişkin değerlendirmesine dayanarak bu varlıkları satın alma veya satma konusunda bilinçli kararlar vermek için RSI’dan yararlanır. Artış devam ederse bir sonraki direnç 916 milyar dolar olabilir.

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