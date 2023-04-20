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Piyasadaki Düşüş Eğilimine Meydan Okudu: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri!
16:40
20 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde de değer kayıplarına hız kazandırarak 29.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün sabah saatlerinden bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ancak Dogecoin (DOGE) ve Render Token (RNDR) başta olmak üzere piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyarak yükseliş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam eden kripto varlıklar da oldu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi dün sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1970 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 150 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ancak Dogecoin başta olmak üzere piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyan altcoin’ler de oldu.

Dogecoin (DOGE), 0,91 Doları Aştı

Son haftalarda volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydeden Dogecoin (DOGE), kripto para piyasasındaki düşüş ivmesine karşın yükseliş yönlü fiyat hareketlerine devam etti. Kaydettiği son yükselişlerin de ardından 0,91 dolar seviyesini aşan Dogecoin (DOGE), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı. Öte yandan Render Token (RNDR), Optimism (OP), Trust Wallet Token (TWT), Conflux (CFX), OKB (OKB), TRON (TRX), ve Maker (MKR) da Dogecoin’in ardından yine günün yüdesel olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasına girdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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