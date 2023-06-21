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  •   Arpa Network, Aylardır Devam Eden Testnetlerin Ardından Ethereum Ana Ağında Başlatıldı!

Arpa Network, Aylardır Devam Eden Testnetlerin Ardından Ethereum Ana Ağında Başlatıldı!

Özet

  • Arpa Network, iki aydır devam eden testnetlerin ardından Ethereum ana ağında yayına girdi.
  • 22 Haziran'da Arpa Network, staking ödülleri için ayrılmış olan kalan 500 milyon arpa (ARPA) token'ının basımını başlatacak.
  • ARPA token'ları kademeli olarak piyasaya sürülecek ve böylece staker'lar, doğrulama düğümleri ve diğer ekosistem katılımcıları için kademeli olarak yetkilendirilme süreci sağlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:20
21 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arpa ağı, iki aydır devam eden testnetlerin ardından Ethereum ana ağında yayına girdi. Ayrıca Arpa Network, maksimum arzından ödülleri stake etmek için ayrılmış olarak kalan 500 milyon arpa (ARPA) token’ının basımını da başlatacak.

Arpa Network, Ethereum Ana Ağında Başlatıldı

Arpa ağı, iki aydır süren testnetlerin ardından gün içerisinde Ethereum ana ağında başlatıldı. Böylelikle Ethereum geliştiricilerinin Arpa’yı diğer kullanımların yanı sıra merkezi olmayan oylama sistemleri ve kimlik yönetim sistemleri gibi merkezi olmayan uygulamalar (dapps) oluşturmak ve dağıtmak için kullanmalarına olanak sağlanacak. Ayrıca 22 Haziran’da Arpa Network, staking ödülleri için ayrılmış olan kalan 500 milyon arpa (ARPA) tokeninin basımını başlatacak. Bu token’lar aynı zamanda Arpa ekosisteminin büyümesini finanse etmek için bir rezerv görevi görecek.

Token’lar Kademeli Olarak Piyasaya Sürülecek

ARPA token’ları kademeli olarak piyasaya sürülecek ve böylece staker’lar, doğrulama düğümleri ve diğer ekosistem katılımcıları için kademeli olarak yetkilendirilme süreci sağlanacak. Ağ, şu anda aylık ödül olarak 1,5 milyon token tahsis etmeyi planladığı altı aylık bir topluluk havuzu stake etme programını tamamlıyor. Topluluk üyeleri ödül kazanmak ve ağın performansını izlemek için token’ları stake edebilecek.

CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 0,05 dolar fiyat seviyelerinde işlem görmekte olan ARPA’nın toplam piyasa değeri ise 63 milyon dolar seviyelerinde.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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