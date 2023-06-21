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Sosyal medya hesabını kullanmayı bu yıl azaltan Vitalik Buterin eskisine nazaran çok az paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlarında da ağırlıklı olarak teknik konulara, tavsiyelere odaklanıyor. Son yorumlarını dün paylaştı ve Ethereum’un geleceği hakkında yazdı. Peki Ethereum kurucusu neler bekliyor?

Ethereum Geleceği

Vitalik Buterin son makalesinde layer1 ve layer2 çözümleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasıyla ilgili teknik zorlukları ele alan kapsamlı bir makale kaleme aldı. Ethereum‘un L2’lerinin benimsenmesi arttıkça, daha kolay katmanlar arası etkileşimlere duyulan ihtiyaç daha acil hale geliyor.

Buterin’in yazıları iki önemli sorunu özetliyor. İlk olarak, kullanıcılar çeşitli L2’ler ve L1’ler arasında varlık tutmaya başladıkça, kullanıcıların erişim anahtarlarını çok sayıda işleme gerek kalmadan birden fazla hesapta değiştirebilmeleri için bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci olarak Buterin, karşı olgusal adreslerin ele alınması gerektiğini belirtiyor; bunlar henüz zincir üzerinde kayıtlı olmayan adreslerdir, ancak fonları güvenli bir şekilde tutmaları gerekir.

Buterin, bu sorunları ele almak için varlık/anahtar deposu ayrımı olarak bilinen benzersiz bir mimari önermektedir. Bu model kapsamında kullanıcılar, doğrulama anahtarlarını ve bu anahtarların değiştirilmesine ilişkin kuralları barındıran bir anahtar deposu sözleşmesi tutacaktır. Buna ek olarak, L1 ve birkaç L2’deki cüzdan sözleşmeleri, doğrulama anahtarını almak için çapraz zinciri okuyacaktır.

Bu sistemin iki uygulaması önerilmektedir. “Hafif versiyon”, her bir cüzdanın doğrulama anahtarını yerel olarak saklamasını ve anahtar deposunun mevcut durumunun çapraz zincir kanıtı ile güncellemesini gerektirecektir. “Ağır versiyon” ise her işlem için çapraz zincir kanıtı gerektirerek anahtar deposu güncellemelerini daha ucuz hale getirecek ancak işlem başına maliyetleri artıracaktır.

Uzun vadede, kullanıcılar tarafından sunulan ispatların bir araya getirilmesi maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Buterin’e göre, Ethereum şu anda aktif olarak daha iyi zincirler arası etkileşimlere, varlık/anahtar deposu ayrımına ve gizliliğe daha güçlü bir şekilde odaklanmaya doğru ilerliyor.

Ethereum (ETH) Yorum

Dünyanın en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum her alanda büyümeye devam ediyor. Ağdaki aktif kullanıcılar, Stake edilmiş ETH miktarı, aktif sözleşmeler ve düşmeye devam eden dolaşım arzı. Tüm bunlar uzun vadede ETH fiyatı için pozitif gelişmeler.

Kısa vadede ise ETH fiyatı 1.800 dolar seviyesini geri aldı ve 1.830 doları test etti. Şimdilik üstünde kapanışlar görmese de son haberlerin getirdiği olumlu hissiyat fiyatın 1.855 ve 1.925 doların ardından 2.000 doları görmesini sağlayabilir.