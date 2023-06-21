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  •   Öyle Şeyler Oldu Ki! Bitcoin Neden Artıyor? Kripto Paralar Neden Artıyor? BTC 30.000 Dolar!

Öyle Şeyler Oldu Ki! Bitcoin Neden Artıyor? Kripto Paralar Neden Artıyor? BTC 30.000 Dolar!

Özet

  • 20 trilyon doları aşan değeriyle birçok şirket kriptoya girdiğini ilan etti.
  • 9 büyük gelişme kripto paralarda yükselişin temelini oluşturdu.
  • Spot Bitcoin ETF onayına duyulan inanç arttı ve GBTC talebi patladı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:41
21 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 15 günde ve özellikle 24 saatte öyle şeyler oldu ki Bitcoin’in yükselişten başka çaresi kalmamıştı. BTC fiyatı yeniden 29.800 dolara ulaştı. Bugün gelen haberler devam eden yatırımcı ilgisi malumun ilamı gibi. Son ralli soluklanma evresine yaklaşsa da yatırımcıların umudunu tazeledi. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden artıyor?

Bitcoin Neden Artıyor?

Her şey BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF başvurusu yapmasıyla başladı. Kripto para yatırımcılarının risk iştahı katlandı ve yakında gelecek ETF onayı beklentisiyle alımları hızlandı. Ardından kritik destekleri tek tek geri alan kral kripto para birimi yeni güzel haberlerle desteklendi. Yazı hazırlandığı sırada bile yükselişini sürdürüyor.

Kripto para piyasaları bu ay en kötü ve en iyi haberleri peş peşe gördü. SEC’in en büyük iki kripto para borsasına başlattığı saldırı endişe vericiydi. Ancak 10 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketinin yaptığı başvuru SEC ile gelen karabulutları dağıttı. Dahası güneşin açmasını sağladı.

Kripto Paralar Neden Artıyor?

Altcoinler 10 Haziran Cumartesi günü SEC davaları nedeniyle devasa kayıplar yaşadı. BTC fiyatındaki toparlanma BTCD artışıyla birlikte olsa da aşırı satış yaşayan kriptolar da yükseliyor. Birçok altcoin son 1 haftada %10’un üstünde kazanç sağladı. Yükselişin başlıca sebepleri ise şunlardır;

  • BlackRock Bitcoin ETF başvurusu
  • SBERBANK kripto hizmetlerini bu ay başlatacağını duyurdu.
  • Çin Devlet Bankası BOCI Ethereum ağında token ihraç etti
  • 21Shares yeni altcoin ETP’si duyurdu
  • Deutsche Bank kripto saklama hizmeti için lisans başvurusu yaptı
  • EDX Markets 10 trilyonu aşan varlığa sahip 3 şirketin desteğiyle kripto hizmeti vermeye başladı
  • WisdomTree Spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı
  • Invesco 1,5 trilyon dolar yönetiyor Spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı
  • GBTC negatif primi hızla düşüyor ve nitelikli yatırımcılar GBTC alıyor.

Diğer taraftan son yükseliş ağırlıklı olarak spot tarafta iştahlı biçimde alım yapan yatırımcılar tarafından besleniyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde bugünkü Bitcoin fiyatı oluşuyor.

18:36 itibariyle BTC fiyatı 30.000 doları gördü.

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