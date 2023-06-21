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  •   Onlarda Kripto Hamlesini Yaptı! Amazon, FAZZ ve Grab Birleşti! Neler Oluyor?

Onlarda Kripto Hamlesini Yaptı! Amazon, FAZZ ve Grab Birleşti! Neler Oluyor?

Özet

  • Amazon, FAZZ ve Grab blockchain tabanlı hizmetler için standart oluşturma çalışmalarına katıldı.
  • Singapur Para Otoritesi tavsiye taslağını sundu.
  • Bitcoin fiyatı 29.650 dolara ulaşatı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:24
21 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı BlackRock haberinin ardından 29.500 doları aştı ve iyi haberler hızlandırılmış şekilde geliyor. Kripto para piyasalarında esas olan döngülerdir ve bugüne kadar hep böyle oldu. Haber akışı ise geçmiş tecrübelere göre buna uygun şekilleniyor. Son 15 günde gelen 10’un üstünde pozitif haber tesadüf değil gibi görünüyor.

Amazon, FAZZ ve Grab

Singapur Para Otoritesi (MAS), merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) ve tokenize banka mevduatları da dahil olmak üzere dijital paranın dağıtılmış bir defter üzerinde kullanılmasına yönelik standartlar önerdi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Banca d’Italia, Bank of Korea, finans kurumları ve fintech firmalarıyla birlikte hazırlanan teknik rapor, “temel dijital paranın kullanılabileceği koşulları belirleyen” ortak bir protokol öneriyor.

Singapur Para Otoritesi Amazon, finans şirketi FAZZ ve uygulama geliştiricisi Grab‘ın, çevrimiçi perakende işlemleri için emanet düzenlemelerini test etmek üzere bir pilot üzerinde iş birliği yaptığını ve ödemelerin yalnızca müşteri satın alınan ürünleri aldıktan sonra satıcıya bırakıldığını söyledi. Teknik rapor, teknik özelliklerin yanı sıra, transferler yapılırken geçerlilik sürelerini veya mağaza türlerini belirlemek için “düzenlemelerin nasıl programlanabileceğine ilişkin iş ve işletim modellerini” de kapsıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Dünya artık kripto tarafından inşa edilen Blockchain evrenine giriyor. Halka açık blockchain’ler Ethereum, Solana gibi çözümlerdir. Ancak devletler MAS örneğinde olduğu gibi hem kapalı hem açık zincirlerin belirli standartları karşılaması için harekete geçiyor. Kurallar, standartlar ve sonunda kripto, blockchain dünyasının daha fazla söz sahibi olduğu bir dönem görebiliriz. Önümüzdeki ayın ortasında ABD Temsilciler Meclisi 2 kripto mevzuatını onaylayacak. Yıl sonuna kadar Türkiye’nin de kripto düzenlemesini duyurması bekleniyor. Birçok devlet çoktan harekete geçti ve AB kendi yasaları olan MiCA’yı faaliyet geçirdi.

Çin’in en büyük bankalarından biri tokenize varlık ihracını bu ay Ethereum ağı üzerinde gerçekleştirdi. Şimdi Amazon gibi devlerin bu alandaki standartların oluşturulması için verdiği çabayı görüyoruz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.600 doları geçti ve altcoinler tek haneli yükselişler yaşıyor.

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