Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaki Binance, davalar yüzünden yıpranmaya devam ediyor. Binance US‘e karşı açılan menkul kıymet davasında SEC, elinden geleni ardına koymasa da Binance US de bazı galibiyetler elde ediyor gibi gözüküyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao da kısa süre önce varılan bir anlaşma hakkında bugün önemli bir açıklamada bulundu.

SEC ve Binance Anlaştı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance US bünyesindeki müşteri fonlarının dondurulması talebi ile ilgili ısrarcı çıktı. Buna karşı çıkan Binance US ise sonunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında Binance Holdings yetkilileri, hiçbir şekilde Binance US’e bağlı donanım cüzdanlarına veya borsanın altyapısını sunan Amazon Web Hizmetleri araçlarına doğrudan erişemeyecek. Özel anahtarlarla bu erişimin kesileceği ve fonların sadece Binance US yetkililerince kontrol edileceği vurgulandı.

Binance ve SEC arasındaki anlaşma dahilinde Binance US’in işletme giderlerini kapsayan bir rapor hazırlaması da bekleniyor. Binance CEO’su CZ ise SEC’nin bu kararını yersiz bulduklarını vurguladıktan sonra, müşteri fonları ile ilgili bu durumun çözüme kavuşmasından memnun olduklarını aktardı. Karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda buluştuklarını belirten CZ, kullanıcı fonlarının her zaman ilk öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Binance Baskısı Artıyor

Binance CEO’su, son dönemde çok fazla regülasyon baskısı altında kaldıklarını da daha önceki açıklamalarında belirtmişti. Kısa süre önce Hollanda pazarından tamamen çekilen borsa, bunun hemen sonrasında ise Fransa tarafından soruşturma altında olduğu haberi ile gündeme geldi. Binance’in bunca regülasyon baskısına maruz kalması ilk değil ve borsa 2022 döneminde de benzer iddialar ile anıldı. Buna rağmen Binance hala ticari hacme göre dünyanın bir numaralı borsası konumunda.

Binance, böyle büyük bir konumda olsa da FTX ve Mt.Gox gibi borsalar aslında her an her şeyin olabileceğini gösteriyor. Mt. Gox, büyük bir saldırıya maruz kalırken FTX ise içten çürüyen bir yönetimin sonuçlarını ortaya koydu. Bu sebeple yatırımcıların son dönemde merkeziyetsiz alternatiflere yönelme hızı ciddi anlamda hızlanmış gibi gözüküyor.