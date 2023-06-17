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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edilen Coinbase, bu sefer sert kayaya çarpıldığını çok net gösteriyor. Binance US’e de dava açan SEC, o cepheden nispeten daha az sert cevap aldı ve şimdiden Binance US varlıklarının dondurulması konusunda uzlaşmaya vardı. Coinbase ise çok çetin bir mücadele veriyor ve haklılığını sonuna kadar savunuyor.

Coinbase’den Sert Savunma

ABD’li dev kripto para borsası, bu hafta SEC’e bir yanıt verdi ve Coinbase‘in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, bunu Twitter üzerinden de paylaştı. Grewal, kripto para borsasının, önümüzdeki hafta olan son cevap tarihini bekleyemediğini aktardı. SEC’nin normalde bir federal mahkemeden gelen talebe karşı gelmesinin çok olağandışı olduğunu belirten Coinbase yöneticisi, bunu cevaplarında da yazıya dökmüş durumda.

Coinbase, SEC’nin kısa süre önce Coinbase’e yönelik açtığı soruşturma ve davanın aslında SEC’nin normalde olmayan mevzuata uyulmasını istediğine dair net bir kanıt olduğunu vurguladı. 6 Haziran tarihinde federal mahkeme tarafından SEC’nin kripto para borsalarına karşı attığı adımlara yönelik bir soru soruldu ve SECnin daha önce başlayan mevzuat oluşturma sürecinin geçersiz görülüp görülmeyeceği sorgulandı. SEC, buna yanıt vererek henüz bir karara varmadıklarını belirtti. Ancak SEC her şekilde 120 günlük süre içerisinde bu mevzuat ile ilgili karara varmak zorunda ve Coinbase aslında buradaki ikileme işaret ederek SEC’nin de ne yaptığını bilmediğini ima ediyor.

SEC, Ne Yaptığını Bilmiyor

CryptoLaw kurucusu John Deaton da konu hakkında yaptığı açıklamada Coinbase’in son hamlesinin çok sert ve etkili olduğunu belirtti. SEC, birçok kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia ederken bunların gerekçelerini tam olarak ortaya koymadı. Mevcut SEC Başkanı Gensler’ın daha önceki yıllarda Algorand (ALGO) hakkında yaptığı olumlu ve teşvik edici açıklamalar da bu sebeple çok tepki çekiyor. SEC, ALGO’yu da menkul kıymet olarak nitelendirdi ve aslında bu durum yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Coinbase, yaptığı savunma ile SEC’e zor günler yaşatacak gibi duruyor. Kripto para piyasası ise bu depremi atlatıp yeniden yükselişe geçti ve panik azalmış gibi duruyor.