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Yıllardır XRP ile bitmek bilmeyen bir mücadele içerisinde olan SEC’in, Binance’e dava açması ile başlayan ve daha sonrasında olayların piyasanın diğer aktörlerine dönmesiyle alevlenen süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binance’e dava açılmasının ardından hızını alamayan SEC bir dava da ünlü borsa Coinbase’e açmıştı. Bunun ardından bir de ceza alan Coinbase borsası olayı yeni bir boyuta taşıdı.

Coinbase Borsası Yola Devam Dedi

Gelen son dakika haberine göre ABD mahkemesi, Coinbase’in kural koyucu tanımlamaların oluşturulması ile alakalı olan dilekçesine SEC tarafından 7 gün içerisinde bir cevap verilmesi gerektiği yönünde karara vardı.

Coinbase CEO’su yaptığı açıklamada, açılan son davalara rağmen staking hizmetini devam ettireceklerini belirtti.

Kripto Para Dünyasında Son Durum

Geçtiğimiz günlerde SEC tarafından arka arkaya açılan davalarla birlikte kripto para dünyası büyük yaralar aldı. Önce Binance tarafına açılan dava piyasaya bomba etkisiyle düştü. Daha sonrasında beklemediği bir tepkiyle karşılaşan SEC hızını alamadı ve Coinbase borsasını da dava etti. Tüm bunların ardından Bitcoin fiyatı son dönemin en düşük fiyatı olan 25.500 dolara kadar geriledi.

Bu olayları takip eden süreçte Binance borsası tarafında bir dizi önlem olması adına kararlar alındı ve geçtiğimiz saatlerde alınan karara göre Binance.US tarafında bir çok kripto para çiftinin işlemden kaldırılacağı bilgisi yatırımcılarla paylaşıldı. Yine bugün gerçekleşen ilginç bir olayda ise Bitcoin fiyatı Binance.US borsasında 28.800 doların seviyesinde işlem gördü. Bu olurken global piyasada Bitcoin fiyatı bunun çok ama çok altında işlem görüyordu.

İlerleyen saatlerde ise yeni bir gelişme yaşandı ve Coinbase borsası SEC ile bir mücadeleye gireceğinin sinyallerini tüm piyasaya verdi. Bunu ise staking işlemlerini durdurmayacağını açıklayarak yaptı. İlerleyen günlerde kripto para piyasasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Yazım saati itibariyle Bitcoin fiyatı 26.500 dolar seviyesinde işlem görüyor.