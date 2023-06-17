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  •   Elon Musk’ın Son Tweeti, XRP, DOGE ve MATIC Yatırımcılarına Yarayabilir!

Elon Musk’ın Son Tweeti, XRP, DOGE ve MATIC Yatırımcılarına Yarayabilir!

Özet

  • Elon Musk'ın Twitter'ı, yeni bir özellik duyurdu.
  • Bu özellik, isteyenin belirli konuda topluluk oluşturmasını sağlıyor.
  • XRP, DOGE ve MATIC yatırımcıları ise buna anında yanıt verdi.
  • Piyasaya etkisi: nötr
19:06
17 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Teknoloji sektörünün milyarder isimlerinden olan ve aynı zamanda Twitter’ın sahibi konumundaki Elon Musk, kripto para sektörünü dolaylı yoldan etkileyecek tweetler atmaya devam ediyor. Musk, daha önceleri direkt olarak Dogecoin (DOGE) lehine tweetler atmasıyla tanınırken özellikle son dönemde artan baskı nedeniyle bundan vazgeçmiş gibi gözüküyor.

Twitter’dan Kripto Para Dostu Açıklama

Elon Musk, direkt olarak tweet atmasa da şimdilerde Twitter ile ilgili ve kripto para sektörünü de dolaylı yoldan etkileyecek tweetler atmayı sürdürüyor. Şu an Twitter’ın CTO’su rolünde olan ve CEO’luğu devreden Musk, Twitter’ın yeni özelliğini duyuralı kısa bir süre oldu. Musk, Twitter üzerinde artık herkesin herhangi bir konu üzerinden büyük bir topluluk oluşturabileceğini vurguladı. “Topluluklar” ismiyle Twitter’ın sol sekmesinde yerini alan bu özellik, kripto para yatırımcılarını ciddi anlamda mutlu etmiş gibi gözüküyor.

Farklı kripto paraların neredeyse kült seviyesine gelen toplulukları, bundan ciddi anlamda faydalanabilir. Bu gönderiye ilk olarak XRP topluluğundan yanıt geldi ve XRPCryptowolf isimli bir kullanıcı, XRP ordusunun kripto para sektöründeki en iyi topluluk olduğunu belirtti.

XRP topluluğundan sonra ise DOGE ve MATIC topluluğundan da benzer tepkiler geldi. Aslında hem DOGE hem de XRP topluluğu bu yönleriyle ön plana çıkıyor ve burada oluşturulacak topluluklar sosyal medya etkisi olarak ilgili kripto para birimlerini de etkileyebilir.

Elon Musk bu açıklamasından kısa süre önce ise Twitter Coin isimli dijital varlık projesi için DOGE‘un en ideal aday olabileceğini ifade etmişti. Özellikle platform üzerinde mikro ödemeler yapılması için bunun kullanılabileceği belirtilirken şimdi gelen özelliğin toplulukta nispeten daha çok heyecan yarattığı söylenebilir.

Meme Tokenlar, Sosyal Medyaya Muhtaç

Kripto para birimleri ve özellikle meme tokenlar sosyal medyadaki bilinirlikleri kadar fiyatlanabiliyorlar ve bu durum direkt olarak yatırımcılara yansıyor. PEPE, DOGE, SHIB ve FLOKI bunun gibi meme tokenların yaratacakları topluluklar ile bunların oluşturacağı etki, kesinlikle bu anlamda kritik önem taşıyor ve yatırımcılar bunun farkında.

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