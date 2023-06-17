Okuma Süresi: 5 Dakika

Dijital olarak oluşturulan ve kriptografi yöntemleriyle güvenliği sağlanan kripto paraların saklanması konusu oldukça önemli bir konudur. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan kripto paralar, saklamak yönetmek ve gerektiğinde onlara erişmek için kullanılan yazılım veya donanım formundaki kripto para cüzdanlarında saklanırlar. Bu yazımızda kriptopara nasıl saklanır, kriptopara nerede saklanır, kriptopara cüzdanları nasıl çalışır başta olmak üzere kriptopara cüzdanları ile ilgili merak edilen hemen hemen her konuyu ele alacağız.

Kriptopara Nasıl Saklanır?

Kripto paraları güvenli bir şekilde saklamak, dijital varlıkların hırsızlıktan korunmaları veya kaybolmadan tutulmaları için oldukça önemlidir. Bu noktada kripto para cüzdanları, kripto paraları saklamak, yönetmek ve gerektiğinde onlara erişmek için kullanılan yazılım veya donanım araçlarıdır.

Yazılım cüzdanları bilgisayara, akıllı telefona veya tablete yüklenebilen dijital cüzdanlardır. Yazılım cüzdanları, masaüstü cüzdanları, mobil cüzdanları ve web cüzdanları olmak üzere üç türdedir:

Masaüstü Cüzdanları: Bilgisayara yüklenir ve özel anahtar ve fonlar üzerinde tam kontrol sağlar. Örnek olarak Exodus, Electrum ve Atomic Wallet verilebilir.

Bilgisayara yüklenir ve özel anahtar ve fonlar üzerinde tam kontrol sağlar. Örnek olarak Exodus, Electrum ve Atomic Wallet verilebilir. Mobil Cüzdanlar: Akıllı telefona yüklenir, kolaylık ve erişilebilirlik sunarlar. Mobil cüzdanlara örnek olarak Trust Wallet, Mycelium ve Coinomi verilebilir.

Akıllı telefona yüklenir, kolaylık ve erişilebilirlik sunarlar. Mobil cüzdanlara örnek olarak Trust Wallet, Mycelium ve Coinomi verilebilir. Web Cüzdanları: Bir web tarayıcısı (Örneğin Chrome) aracılığıyla erişilen bu cüzdanlar son derece kullanışlıdır, ancak belirli güvenlik riskleriyle birlikte gelir. Örnekler arasında MetaMask, MyEtherWallet yer almaktadır.

Kripto paraların soğuk saklama yöntemiyle saklanmaları, onların internete bağlı cihazlardan uzakta, çevrimdışı tutmak anlamına gelir. Böylece hack’lenme veya çalınma riskler büyük ölçüde azaltır. Donanım cüzdanları ve kağıt cüzdanlar bir soğuk saklama biçimleridir. Donanım cüzdanları, kripto paraları çevrimdışı saklamak için özel olarak tasarlanmış fiziksel cihazlardır. Özel anahtarı çevrimdışı tutarak gelişmiş güvenlik sağlarlar. Popüler donanım cüzdanları arasında Ledger, Trezor ve KeepKey bulunur. Kağıt cüzdanlar ise özel ve genel anahtarın kağıt gibi fiziksel bir ortamda oluşturulmasını ve yazdırılmasını içerir. Kağıt cüzdanlar çevrimdışıdır ve güvenli kabul edilir ancak dikkatli bir şekilde saklanmaları gerekmektedir.

Öte yandan kripto para borsaları genellikle kullanıcıların fonlarını saklamaları için yerleşik cüzdanlar sunarlar. Bu cüzdanlara kripto para borsası cüzdanları denilmektedir. Bu cüzdanlar alım satım işlemleri için oldukça uygun olsalar da, genellikle yalnızca borsalarda alım satım için gerekli fonların tutulması önerilir. Büyük miktarlardaki kripto paralar, özel anahtarları kontrol edilen cüzdanlarda saklanmalıdır.

Kripto paraları saklarken güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi şarttır. Kripto para saklamada güvenliği artırmak için yapılması gereken ilk şey cüzdana erişim için güçlü be benzersiz parolalar kullanmaktır. Mümkün olan yerlerde (özellikle kripto para borsası cüzdanları için) iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) etkinleştirilmelidir. Cüzdan yazılımı ve donanım cüzdanlarındaki aygıt yazılımı düzenli olarak güncellenmelidir. Kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan veya hassas bilgilerin paylaşılmasından kaçınılmalıdır.Kötü amaçlı yazılım veya keylogging riskini en aza indirmek için kripto para ile ilgili faaliyetler için özel bir bilgisayar veya cihaz kullanılmalıdır.

Özellikle cüzdanın kurtarma cümlesini veya özel anahtarını yedeklemeli ve bunlar birden fazla çevrimdışı konumda güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Kriptopara Nerede Saklanır?

Kripto paralar, geleneksel para gibi fiziksel olarak bir bankada veya kasada belirli bir yerde tutulamazlar. Bunun yerine, kripto paralara sahiplik ve erişim, Blockchain adı verilen merkeziyetsiz bir ağa kaydedilir.

Bir kripto paraya sahip olunduğunda, aslında sahip olunan şey Blockchain‘deki dijital varlıklara erişimi ve bunları yönetmeyi mümkün kılan kriptografik anahtarlardır. Bu anahtarlar, cüzdan adresi olarak hizmet eden ve işlemler için başkaları tarafından görülebilen bir genel anahtar ve kripto paralar üzerinde kontrol sahibi olunmasını sağlayan gizli bir kod olan özel bir anahtardan oluşur.

Blockchain olarak bilinen herkese açık işlem defteri, düğüm (node) adı verilen dağıtık bir bilgisayar ağı tarafından tutulur ve güncellenir. Her düğüm tüm Blockchain’in bir kopyasını tutarak işlemlerin doğrulanmasını, kaydedilmesini ve merkeziyetsiz bir şekilde saklanmasını sağlar.

Pratik anlamda, kripto para sahipliği dijital cüzdanlarda saklanır. Bu cüzdanlar, işlemlerin imzalanmasına ve Blockchain’deki fonlara erişilmesine imkan tanıyan özel anahtarları içerirler. Cüzdanlar yazılım tabanlı (bilgisayarlara ya da mobil cihazlara yüklenmiş) ya da donanım tabanlı (güvenli depolama için özel olarak tasarlanmış fiziksel cihazlar) olabilir.

Dolayısıyla, gerçek kripto paralar fiziksel bir formda mevcut olmasa da, sahiplikleri ve erişimleri Blockchain ağındaki kriptografik anahtarlar aracılığıyla güvenli bir şekilde saklanır ve cüzdanlar bu varlıklarla etkileşim kurmak ve onları yönetmek için bir araç görevi görür.

Kriptopara Cüzdanları Nasıl Çalışır?

Kripto para cüzdanları, kripto paraları güvenli bir şekilde saklanmasına, yönetilmesine ve bunlarla etkileşim kurulmasına imkan tanıyan dijital araçlardır. Bu araçların çalışma şekli büyük merak konusudur. Aşağıdak kriptopara cüzdanları nasıl çalışır sorusunun basitleştirilmiş açıklamasını bulabilirsiniz:

Cüzdan Türleri: Yazılım cüzdanları, donanım cüzdanları ve kağıt cüzdanlar dahil olmak üzere yukarıda da görebileceğiniz gibi farklı cüzdan türleri bulunmaktadır. Yazılım cüzdanları bilgisayarlara, akıllı telefonlara veya tabletlere yüklenen uygulamalar veya programlardır; donanım cüzdanları ise kripto para depolamak için özel olarak tasarlanmış fiziksel cihazlardır. Kağıt cüzdanlar, özel ve genel anahtarlarınızı fiziksel bir kağıt parçasına yazdırmayı içerir. Anahtar Üretimi: Bir kripto para cüzdanı kurulduğunda, bir çift kriptografik anahtar üretilir: bir açık anahtar (public key) ve bir özel anahtar (private key). Açık anahtar para almak için kullanılır ve başkalarıyla paylaşılabilirken, özel anahtar gizli tutulur ve işlemlere erişmek ve imzalamak için kullanılır. Cüzdan Adresi Oluşturma: Açık anahtara bağlı olarak, cüzdanın benzersiz bir kripto para adresi oluşturulur. Bu adres, Blockchain’de tanımlayıcı olarak işlev görür ve başkalarının hedeflenen yere fon göndermesine imkan tanır. İşlem İmzalama: Cüzdandan kripto para göndermek istenildiğinde, alıcının adresi ve gönderilecek miktarı belirtilerek bir işlem başlatılır. İşlem daha sonra özel anahtar kullanılarak dijital olarak imzalanması istenilerek fonların gerçek sahibi olduğunun kanıtlanması beklenir. Blockchain Etkileşimi: Kripto para cüzdanları işlem göndermek ve almak için ilgili Blockchain ağı ile etkileşime girerler. Bir işlem gönderildiğinde, bu işlem ağa yayınlanır, düğümler tarafından onaylanır ve Blockchain’deki bir bloka eklenir. Cüzdanlar ayrıca bakiyeyi ve işlem geçmişini almak için Blockchain ile sürekli senkronizedirler. Güvenlik Önlemleri: Kripto para cüzdanları, özel anahtarı ve fonları korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygular. Bunlara örnek olarak şifreleme, parola koruması, iki faktörlü kimlik doğrulama ve yedekleme seçenekleri verilebilir. Özellikle donanım cüzdanları, özel anahtarın çevrimdışı tutarak ve onları potansiyel çevrimiçi tehditlerden izole ederek gelişmiş güvenlik sunar.

Cüzdanlar kripto paraları yönetmek için uygun bir arayüz sunarken, aslında coin’lerin veya token’lerin kendilerini saklamamaktadırlar. Kripto paralarınızın mülkiyeti ve bakiyesi Blockchain’e kaydedilir ve cüzdanlar özel anahtarları saklayarak ve kullanarak fonlara güvenli bir şekilde erişilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadırlar.