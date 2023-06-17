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  •   Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) İçin Bu Veriler Çok Önemli: Boğa Sezonu Başlıyor mu?

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) İçin Bu Veriler Çok Önemli: Boğa Sezonu Başlıyor mu?

Özet

  • Kripto para piyasası yeşil bir açılış yaptı ve hem BTC hem ETH yükselişe geçti.
  • Hem ETH hem BTC için RSI da yeşile döndü ve yükseliş destekleniyor.
  • Bu kapsamda BTC ve ETH, yeni aylık rekorlarını kırıp mini bir ralliye başlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
15:43
17 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası hafta sonuna yeşil girdi ve lider kripto para birimi Bitcoin(BTC), 26.000 dolar üzerinden açılış yaptı. BTC 24 saat içerisinde %4,1 yükseliş elde ederken Ethereum (ETH) bunu %4,4 yükseliş ile izledi ve 1.738 dolar üzerine geçiş yaptı. Bu esnada kripto para piyasasının toplam değeri %3,9 artış elde ederken top 10 içerisinde stabil coinler hariç neredeyse her kripto para yükseliş yakaladı. Top 10 kripto paranın yıldızı ise %4,8 ise BNB oldu. Peki Ethereum ve Bitcoin grafikleri bu yükselişin gerçek bir boğa fragmanı olduğuna mı işaret ediyor?

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin, cumartesi günkü rallisine 25.245 dolardan başladı ve bir gün önceki seviyesinin çok üzerine çıktı. 26.769 dolar seviyelerini test eden BTC burayı kıramasa da, fiyatın 8 mayıs tarihinden sonraki en yüksek noktaya ulaştığını görmek yatırımcılara umut verebiliri. Daha önce 26.820 dolar seviyesi test edildi ancak kırılamadı.

BTC/USD grafiğine bakıldığında özellikle 14 günlük RSI’in 43 seviyesini kırdığı görülüyor. 50,55 seviyesine kadar yükselen bu indikatör, artık 51 direncini kırmaya çalışacak ve bunun üzeri BTC için yeni bir mini boğa rallisi olarak yorumlanabilir. Yatırımcılar ise bu seviyeyi fiyat üzerinden 27.300 dolar olarak düşünebilir ve ilgili direnci izlemeye başlayabilir. BTC’nin olası bir geri dönüşte ise 26.000 dolar desteğini kaybetmemesi gerekiyor.

Ethereum Fiyat Analizi

Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi de haftaya güçlü bir kapanış yaptı ve üç ayın en düşük seviyesine düştükten sonra yükselişe geçti. ETH, cuma günü 1.653 doları gördükten sonra 1.766 dolara kadar yükselmeyi başardı. 1.620 dolar desteği güçlü bir alım baskısına sahipti ve beklenen oldu, ETH yatırımcıları bunun altına iniş izni vermedi.

BTC’ye benzer bir şekilde ETH için de RSI kırılımı görüldü ve 41 seviyesi geçildi. Bunun devamında 43,79 seviyesine gelen RSI, 50 üzerine çıkarsa ETH için 2.000 dolar test edilebilir. Tabii ki diğer indikatörler de büyük önem taşıyor ancak burada en kritik olanın RSI olduğu söylenebilir. ETH için 1.800 dolar üzeri kapanış , direkt olarak 2.000 doların test edilmesine yol açacaktır.

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