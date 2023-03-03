Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su CZ Yine Sahnede! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Dikkat Çeken Yorum!

Binance CEO’su CZ Yine Sahnede! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Dikkat Çeken Yorum!

Bitcoin (BTC), son iki haftanın en düşük seviyesine düşerek kripto para boğaları için işleri zora sokarken Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) dikkat çeken Bitcoin ve altcoin yorumlarına bir yenisini daha ekledi.
10:01
3 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı bugün erken saatlerde hızla düşerek bir saatten kısa bir süre içinde değerinin yüzde 6’sını kaybetti. BTC, TSİ 04.57’de kripto para borsası Bitstamp’ta gün içi en düşük seviye olan 22 bin dolara düştü. Bu düşüşle son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin kripto para boğaları için işleri zora sokarken Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) dikkat çeken Bitcoin ve altcoin yorumlarına bir yenisini daha ekledi.

Binance CEO’su CZ: Düşüşü Satın Alın

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın CEO’su CZ, Bitcoin ve altcoin’lerdeki sert düşüşün ardından “Bazı insanlar genellikle son düşüşü satın alan diğerlerini kıskanır. Yarın o adam olmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Dipleri ya da tepeleri söylemiyorum, sadece genel olarak konuşuyorum.” dedi.

CZ, yaptığı yorumda her ne kadar “yatırım tavsiyesi vermiyorum” notunu düşmüş olsa da açık bir şekilde düşüşün satın alınması tavsiyesinde bulunduğu görülüyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Bitcoin ve altcoin’lerdeki düşüş dev kripto bankası Silvergate Bank‘ın potansiyel çöküşüyle tetiklendi. Zor durumdaki kripto bankası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yıllık sunulan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Bu açıklamadan bu yana hisseleri yüzde 50’nin üzerinde düşerek yüm zamanların en düşük seviyesine gerledi. Coinbase, Bitstamp, Circle ve Paxos dahil olmak üzere önde gelen kripto para şirketlerinin birçoğu Silvergate Bank ile bağlarını koparma konusunda duyurular yaptı. Bu serpintinin ortasında, Silvergate Bank’ın banka düzenleyicilerinin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığı’ndan gelecek soruşturmalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Kripto veri platformu Coinglass’ın verilerine göre, son 24 saatte toplam 210.14 milyon dolarlık kripto para pozisyonun likidasyonu gerçekleşti ve ve bu likidasyonların yüzde 96,78’ini açığa alış (long) yapılan pozisyonlar oluşturuyor. Binance 73.75 milyon dolarla en yüksek likidasyon değerine sahip olurken, onu 71.21 milyon dolarla OKX ve 26.41 milyon dolarla Huobi takip etti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023