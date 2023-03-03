Bitcoin (BTC), son iki haftanın en düşük seviyesine düşerek kripto para boğaları için işleri zora sokarken Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) dikkat çeken Bitcoin ve altcoin yorumlarına bir yenisini daha ekledi.

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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı bugün erken saatlerde hızla düşerek bir saatten kısa bir süre içinde değerinin yüzde 6’sını kaybetti. BTC, TSİ 04.57’de kripto para borsası Bitstamp’ta gün içi en düşük seviye olan 22 bin dolara düştü. Bu düşüşle son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin kripto para boğaları için işleri zora sokarken Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) dikkat çeken Bitcoin ve altcoin yorumlarına bir yenisini daha ekledi.

Binance CEO’su CZ: Düşüşü Satın Alın

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın CEO’su CZ, Bitcoin ve altcoin’lerdeki sert düşüşün ardından “Bazı insanlar genellikle son düşüşü satın alan diğerlerini kıskanır. Yarın o adam olmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Dipleri ya da tepeleri söylemiyorum, sadece genel olarak konuşuyorum.” dedi.

CZ, yaptığı yorumda her ne kadar “yatırım tavsiyesi vermiyorum” notunu düşmüş olsa da açık bir şekilde düşüşün satın alınması tavsiyesinde bulunduğu görülüyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Bitcoin ve altcoin’lerdeki düşüş dev kripto bankası Silvergate Bank‘ın potansiyel çöküşüyle tetiklendi. Zor durumdaki kripto bankası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yıllık sunulan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Bu açıklamadan bu yana hisseleri yüzde 50’nin üzerinde düşerek yüm zamanların en düşük seviyesine gerledi. Coinbase, Bitstamp, Circle ve Paxos dahil olmak üzere önde gelen kripto para şirketlerinin birçoğu Silvergate Bank ile bağlarını koparma konusunda duyurular yaptı. Bu serpintinin ortasında, Silvergate Bank’ın banka düzenleyicilerinin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığı’ndan gelecek soruşturmalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Kripto veri platformu Coinglass’ın verilerine göre, son 24 saatte toplam 210.14 milyon dolarlık kripto para pozisyonun likidasyonu gerçekleşti ve ve bu likidasyonların yüzde 96,78’ini açığa alış (long) yapılan pozisyonlar oluşturuyor. Binance 73.75 milyon dolarla en yüksek likidasyon değerine sahip olurken, onu 71.21 milyon dolarla OKX ve 26.41 milyon dolarla Huobi takip etti.