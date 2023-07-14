Coinbase, Gemini ve Kraken gibi ABD merkezli kripto para borsalarının Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) karşı mahkemedeki kısmi zaferinin ardından XRP‘yi yeniden listelediler. Crypto.com gibi kripto para borsaları da yeniden listelemeye giderken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in ABD kolu Binance.US’ten de XRP için listeleme duyurusu geldi.

Binance.US, XRP’yi Listeleyeceğini Duyurdu

ABD’li düzenleyici kurum SEC’in kıskacındaki Binance’in ABD kolu Binance.US, Ripple’ın SEC’e karşı mahkemedeki kısmi zaferinin ardından XRP’yi yeniden listelemek için harekete geçen kripto para borsaları kervanına katıldı. Şimdiye kadar XRP’yi yeniden listeleyen kripto para borsalarının listesine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Binance.US’den kısa süre önce yapılan duyuruda XRP için para yatırma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu. Önde gelen altcoin için para yatırma işlemlerini başlattığını duyuran kripto para borsası, alım satım işlemlerinin ise XRP/USDT paritesinde bugün saat 16.00’da başlayacağını belirtti.

Binance.US, bu kararı ile 2020’nin Aralık ayında delist ederek listeden çıkardığı önde gelen altcoin’i yeniden listesine dahil etmiş oldu.

XRP Fiyatı Soluksuz Yükseldi

New York Güney Bölge Mahkemesi‘nin XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle XRP fiyatı birkaç saat içinde yüzde 90’ı aşan oranda yükseldi. Mahkeme, Ripple’ın XRP ve diğer dağıtımlarının programlı satışlarının menkul kıymet satışı olmadığını ancak kurumsal şirketlere yapılan satışların menkul kıymet satışı olduğuna ve bu satışların menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini açıkladı.

XRP fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 63,39 yükselişle 0,7704 dolardan işlem görüyor. Fiyat verileri önde gelen altcoin’in son 24 saatte gördüğü dip seviyenin 0,4714 dolar, tepe seviyenin ise 0,8875 dolar olduğunu gösteriyor. Veriler, XRP’nin işlem hacminin yaklaşık yüzde bin 700, piyasa değerinin ise yüzde 60’ın üzerinde arttığını ortaya koyuyor.

Öte yandan XRP ağındaki balina işlemleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatteki zaman diliminde XRP ağındaki değeri 100 bin dolar ve üzerinde olan 637 balina işlemi kaydedildi.