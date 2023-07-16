Kripto para yatırımcılarının yaygın olarak takip ettiği popüler analist önemli tahminlerde bulundu. Son yorumları neye işaret ediyor? Heyecan verici olan şey Bitcoin’in uzun sürenin ardından yeniden 30.000 dolar üzerinde kapanışlar yapabiliyor oluşu. Ancak yükselişten önce son bir engelin daha aşılması gerekiliyor.

Bitcoin Kripto Uzman Yorumu

2021 yılının sonunda başlayan ayı piyasalarını doğru tahmin eden popüler analist Pentoshi son teknik yorumunda önemli detaylara değindi. Geçmişte doğru tahminleriyle popülerliğini artıran isimler yatırımcılar tarafından daha da yakından izleniyor. Pentoshi onlardan biri ve eğer haklı çıkarsa yatırımcıların canı kısa süreliğine de olsa sıkılabilir.

Uzman kripto yorumcusu Pentoshi kral kripto para biriminin 31.000 dolar üzerinde tutunamayışından rahatlığını dile getirdi. Ona göre bu iyi bir şey değil ve fiyat 28.000 dolara kadar düşebilir.

“BTC iki hafta geçirdiğimiz aralığa geri dönerse, sonunda 28.000 dolara doğru geri dönmesini bekleyecek ve bunu bir sapma olarak değerlendireceğiz.”

Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?

Trader’a göre Bitcoin‘in sonunda yükseliş ivmesini yeniden kazandığını göreceğiz. Fiyatın 30.000 dolar altında oldukça kısa süreli bir düzeltme göreceğini söyleyen kripto yorumcusu yıl sonuna kadar 40.000 dolarlık fiyatın gerçekleşebileceğine inanıyor.

Pentoshi şunu söyledi;

“28.000 dolar ve sonra 40.000”.

Analist ayrıca, bir Bitcoin geri çekilmesi öngörmesine rağmen, daha büyük trendin kripto kralı için yükseliş eğilimini koruduğunu söylüyor.

“Duyguların yüksek olması ve insanların teslim olmasıyla birlikte bir miktar ortalama geri dönüş olmasını bekliyorum. Ancak henüz işimizin bittiğini düşünmüyorum. Trend şimdilik yukarı yönlü. Dip satın alma, işe yaramayana kadar devam eder… Amacın, tartışılan yere kadar düşüşlerde net long (eğer kenardaysanız) almak olduğunu düşünün. Bu aynı zamanda harika bir geçersiz kılma noktası ve yanlışsa ucuz bir alan.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.