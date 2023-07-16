2021 sonunda NFT’ler popülerliğini artırırken Solana ağı küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için en iyi alternatifti. ETH işlem ücreti maliyetine NFT satın alıp yüksek karla satmaya alışan yatırımcılar FTX çöküşüyle kazançlarının yerini kayıpların aldığını gördük. Bazı koleksiyonlar rakip ağlara geçerken Solana ağı halen yaşam belirtisi gösteriyor.

Solana (SOL) ve NFT

Yılın başından bu yana Solana ekosistemi birden fazla darbe aldı. Başta y00t‘ler olmak üzere çok fazla popüler koleksiyonun rakip ağlara geçtiğini gördük. Bir kısmı Solana Vakfından zorunlu bağış bile talep etti. Bununla birlikte, son birkaç ay içinde SOL, tabloyu blockchainin lehine çevirme potansiyeline sahip birkaç yeni özellik başlattı. Bu gerçekleşirken, SOL boğaları piyasaya güçlü bir şekilde girdi ve token fiyatı geçen hafta çift haneli rakamlarda arttı.

CRYPTOSLAM’ın verileri, son 30 gün içinde blockchain’in toplam NFT satış hacminin %80’den fazla arttığını ortaya koydu. Sadece bu da değil, işlem sayısı da %50’nin üzerinde artış gösterdi ki bu da umut verici görünüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, satış hacmindeki ve işlemlerdeki artışa rağmen, satıcı sayısı geçen ay boyunca azaldı.

DappRadar’a göre, EvIO, GGSG ve SolPunks son 30 günde büyümeye en fazla katkı sağlayan koleksiyonlar oldu.

Solana (SOL)

0xPrismatic tarafından yapılan paylaşıma göre Solana halen cazibesini koruyor ve erken dönem giriş fırsatlarına benzer bir ortam sunuyor. FTX çöküşünün ardından çoğu kurumsal yatırımcı tarafından terk edilen ağ şimdi XRP davasıyla ilgili yeni gelişmenin ortasında 27 dolarlık kritik direnci desteğe dönüştürmeye çalışıyor. Şimdilik başarılı, NFT cephesindeki artan talebi de göz önünde bulundururken SOL Coin için beklenen güzel günler gelebilir.

SOL’un günlük grafiğine bakıldığında yükseliş trendinin devam edebileceği görülüyor. Örneğin, MACD’nin verileri alıcıların piyasadaki üstünlüğünü ortaya koydu. Solana’nın Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi de yükseliş eğilimi göstererek fiyat artışının devam etme olasılığını artırdı. Önümüzdeki günlerde makro cephede fiyatı baskılayabilecek ciddi bir gelişme yok. Ancak yılın son haftasında Fed’in faiz kararını göreceğimiz için yatırımcıların temkinli olması gerekebilir.