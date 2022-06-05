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Solana’nın (SOL) fiyatı 3 Haziran’da düştü ve net kayıpları sonrasında 260 doların üzerine çıktıktan yedi ay sonra %85 oranında düştü. SOL fiyatı, 10 ayın en düşük seviyelerine gelirken bu değer, gün içinde %6.5’ten fazla düşüşle 35.68 dolara kadar geldi.

Şu anda tarihsel olarak önemli bir destek seviyesinde oturan SOL/USD paritesi, haziran ayında yukarı yönlü bir toparlanma görülebilir ve sonraki 40-45$ alanını bugünün fiyatından yaklaşık %25 artırarak görebilir.

SOL Fiyatında Yüzde 60 Düşüş Olabilir Mi?

Bununla birlikte, bir toparlanma senaryosunun uzak görüldüğü uzmanlarca belirtiliyor. Solana, tipik olarak en iyi altcoinler arasındaki eğilimleri etkileyen en iyi kripto para birimi (piyasa değerine göre) gösteriliyor.

Özellikle, BTC ve SOL arasındaki haftalık korelasyon katsayısı 4 Haziran itibariyle 0.92 idi.

Dahası, Bitcoin mevcut 30.000 dolarlık psikolojik destek seviyesinin altına düşerse Solana’nın BTC’den daha büyük kayıplar görmesi muhtemel.

Bu arada, Federal Rezerv gösterge faiz oranlarını yükseltmeye ve bilançosunu küçültmeye kararlı görünüyor. Bu şahin politikanın bir sonucu olarak, Bitcoin gibi daha riskli varlıkların daha da düşme olasılığı var ve bunun da Solana’nın yükseliş beklentilerine zarar verdiğini söyleyebiliriz.

SOL’ün mevcut destek seviyesinin (yaklaşık 35$) altına kırılması, Mart-Temmuz 2021’de güçlü bir destek alanı olarak hareket eden ve aşağıda gösterildiği gibi %1200’lük bir fiyat rallisinden önce gelen 18-25$ aralığına doğru bir düşüş olasılığını artırıyor.

Bu düşüş senaryosu, SOL’ü bugünün fiyatının neredeyse %60 altına düşürebilir.

Solana Ağ Kesintileri

SOL için düşüş görünümü, Solana blok zincirinin tekrarlanan kesintilerle karşı karşıya kalması ve böylece ağını, borç verme protokolü Solend ve merkezi olmayan değişim borsası Serum dahil olmak üzere kilit “dapp’leri” için saatlerce neredeyse kullanılamaz hale getirmesiyle ortaya çıkıyor.

Solana’nın en son yazılım arızası, 1 Haziran’da ağın 4,5 saat kapalı kalmasına sebep oldu . Blok zincirinin en büyük kesintisi Ocak ayında gerçekleşti ve neredeyse 18 saat boyunca kapalıydı.

Kesintiler, yatırımcıların Solana’nın rekabet içinde kalmasına olan inancı konusunda riski taşıyor ve şimdiden birkaç yatırımcının sermayelerini başka yerlere çevirmesine sebep oldu.

Bağımsız bir piyasa analisti olan Miles Deutscher, kripto yatırımcılarının son Terra fiyaskosuna tanık olduktan sonra temkinli olduklarına inanıyor. Yine de analist, ağ olgunlaştıkça Solana’nın kesintilerinin zamanla azalacağını iddia ediyor. Miles ise şunu ekledi ;