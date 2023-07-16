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  •   Alarm Kurun! Bu Hafta Yaşanacak 18 Kritik Olaya Dikkat! Kripto Paralar Hareketlenecek!

Alarm Kurun! Bu Hafta Yaşanacak 18 Kritik Olaya Dikkat! Kripto Paralar Hareketlenecek!

Özet

  • ABD istihdamıyla alakalı bu hafta güncel veriler yayınlanacak.
  • APE ve AXS bu hafta büyük kilit açılışları yapacak.
  • TCMB faiz kararı TRY paritelerini hareketlendirecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
07:20
16 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Her Pazar olduğu gibi bugün de yaklaşan haftanın kritik gelişmelerini ele alıyoruz. Piyasaları nasıl bir hafta bekliyor? Kripto para yatırımcıları için özellikle son 2 yıldır makro cephedeki gelişmeler fazlasıyla kritik hale geldi. Küresel ölçekte sıkı para politikasına geçilmesi ve doların dünya genelinde değer artışı yaşaması Bitcoin ve diğer risk varlıklarını olumsuz etkiledi.

Kripto Paralar Kritik Gelişmeler

Son saatlerini yaşadığımız haftada enflasyon verisi açıklandı ve beklenti dahilinde geldi. Çekirdek enflasyonun %4,8 ile beklenti altı açıklanması gayet olumluydu. Ancak baz etkisi nedeniyle düşüş hızının zaman geçtikçe daha fazla yavaşlayabileceğini unutmamalıyız. Peki kripto para yatırımcılarını önümüzdeki 7 gün neler bekliyor?

17 Temmuz Pazartesi

  • 05:00 Çin GSYİH (Beklenti: %7,3 Önceki: %4,5)
  • 05:00 Çin Sanayi Üretimi (Beklenti: %2,7 Önceki: %3,5)
  • Ethereum Topluluk Konferansı (EthCC)
  • APE Kilit Açılışı (31,67 Milyon $)

18 Temmuz Salı

  • 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık Beklenti: 0,3% Önceki: 0,1%)
  • 17:00 Fed/Barr Konuşacak

19 Temmuz Çarşamba

  • 09:00 Birleşik Krallık TÜFE (Beklenti: %8,2 Önceki: %8,7)
  • 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,495M Önceki: 1,496M)

20 Temmuz Perşembe

  • 04:15 PBOC Faiz Oranı (Önceki: %3,55)
  • 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (Beklenti: 1,725K Önceki: 1,729K)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 243K Önceki: 237K)
  • 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Beklenti: 4,23M Önceki: 4,3M)
  • 14:00 TCMB Faiz Kararı (Önceki: %15)
  • IoTeX (IOTX) V1.11.0 Hardfork
  • Cartesi (CTSI) Web 3.0 Meetup

21 Temmuz Cuma

  • Blockchain Oracle Summit

22 Temmuz Cumartesi

  • ID Token Kilit Açılışı (4,08 Milyon $)
  • AXS Kilit Açılışı (21,34 Milyon $)

Kripto Paralara Etkisi

ABD cephesinde istihdam tarafına dair önemli sinyaller göreceğiz. Eğer işsizlik hakları başvuruları beklenti üzeri gelirse geçmişte birçok kez olduğu gibi kripto paralarda hızlı yükseliş görebiliriz. TCMB kararı bu ay da oldukça önemli. Türkiye’deki yatırımcılar TRY paritelerini yakından izliyor ve faizlerin %20 seviyesine çıkarılması ihtimali var. Bu durum doların bir miktar geri çekilmesine ve TL’nin değer kazanmasına neden olabilir. Üstelik maliye politikalarındaki sıkılaşma, artan vergiler bize önümüzdeki dönemde daha fazla kemer sıkılabileceğini gösteriyor.

Diğer taraftan altcoinler özelinde kilit açılışları çok önemli. 2 büyük kripto etkinliği önümüzdeki günlerde olacak. Burada da son piyasa yükselişini değerlendirmek isteyen projelerin büyük planlarını/ortaklıklarını açıkladıklarını görebiliriz.

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