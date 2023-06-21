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Geçtiğimiz 24 saat içinde, en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum, yaklaşık yüzde 6’lık bir artışla 1.821 dolar seviyesine yükseldi. Santiment ekibi tarafından yayınlanan yeni bir tweet, ETH’yi aniden yükselten nedenlere ışık tuttu.

ETH Yükselişi!

Bitcoin’in 28,8 bin doların üzerine çıkması ve Ethereum’un 1.820 doların üzerine çıkmasıyla birlikte fiyat yükselişleri piyasa genelinde görülmeye başlandı. Buna göre Santiment’in 2.648 kripto varlığı kapsamındaki hacim, geçen haftaya göre yüzde 30,2 daha yüksek.

ETH, bu yazının kaleme alındığı tarihte son 24 saatteki yüzde 4,85’lik artışla 1.812 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat artışının arkasındaki nedenler Santiment’e göre, Ethereum’un kripto piyasasının geri kalanı gibi Bitcoin’in büyümesini takip ediyor olabilir. Bitcoin, Fidelity, Charles Schwab ve Citadel Securities gibi ana Wall Street şirketlerinin EDX adlı bir kripto borsası başlattığı haberinin ardından 28.000 dolar seviyesini yeniden yakaladı.

Kripto alanına giren bu en iyi oyuncuların haberleri, görünüşe göre Bitcoin’in ani yükselişini ve ardından Ethereum ve diğer kriptoların da fiyat artışını körükledi. Bundan önce, dünyanın en büyük servet yöneticisi BlackRock, bir Bitcoin spot ETF için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Fidelity’nin de bu haberin neredeyse hemen ardından benzer planlara sahip olduğuna dair söylentiler çıktı. Ayrıca, küresel varlık yönetimi şirketi Invesco da yakın zamanda yayınlanan bir SEC belgesine göre spot BTC borsa yatırım fonu için başvuruda bulundu.

Santiment’in bir başka tweetine göre, çok sayıda hareketsiz BTC balinası Bitcoin’lerini piyasaya geri taşımaya başladı. Santiment ayrıca Ethereum’un sadece Bitcoin tarafından değil, aynı zamanda kripto para piyasasındaki işlem hacmindeki büyük artışla da yukarı itildiğini belirtti. Ethereum işlem hacmi, geçen hafta 222 milyar dolardı ki bu bir önceki haftaya göre yüzde 30 daha fazlaydı.

ETH Yükseliş Etkileri!

Geçtiğimiz hafta SEC’in ABD’deki en büyük iki kripto borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı suç duyurusunda bulunmasıyla kripto piyasası bir şok dalgası yaşadı. Düzenleyici kurum, bu platformların ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. Bu durum, SEC’in ilk olarak 2020’nin sonlarında Ripple Labs’a dava açmasının, Coinbase ve Kraken dahil olmak üzere çeşitli kripto platformlarını sıkıştırmasının ardından gerçekleşti.

Bununla birlikte Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank da dahil olmak üzere, büyük Wall Street şirketleri yukarıda belirtildiği gibi kripto alanına giriyor. Bu sayede müşterilerine kripto saklama hizmetleri sunmaya başlamak için bir lisans arıyor. Kriptodaki bazı düşünce liderleri, SEC’in büyük kripto şirketlerini ABD’den kaçırdığına inanıyor. Böylece Wall Street devleri onların yerini alabilir ve gelirlerini kapabilir. Bununla birlikte, birçok Bitcoin destekçisi de Wall Street’in kriptoya girmesinin Bitcoin’in benimsenmesi ve BTC’nin geleceği için harika bir işaret olduğuna inanıyor.