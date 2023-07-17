Ne Zaman 1 Dolar Olacak? İlgi Gören Altcoin İçin Güncel Yorumlar!

Özet

  • MATIC Coin fiyatı günlük grafikte yükselişine devam edecek gibi görünüyor.
  • Kısa vadede 0,85 dolar direnci hedeflenebilir. Sonraki hedef ise 1 dolar olacak.
  • Altı saatlik grafik belirsizliğin devam ettiğini söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:42
17 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Özellikle son 1 yılda gösterdiği performans nedeniyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören altcoin eski günlerini özlüyor. Son 1 yılda büyük güncellemeler ve ortaklıklarla ayı piyasalarında nispeten daha az yarar aldı. Fakat Mart ayı itibariyle gelen aşırı satışlar 10 Haziran’da zirveye ulaştığı için tarihi diplerinden birini gördü. Peki sırada ne var?

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı 9 Temmuz’da 140 günlük direnç çizgisinden çıktı ancak kritik bir yatay direnç seviyesini geçemedi. Bitcoin’in mevcut görünümü ve yaklaşan Fed toplantısını göz önünde bulundurursak MATIC Coin boğalarının işi biraz daha zorlaşıyor. Günlük zaman dilimi okumaları yükseliş yönündeyken, daha kısa vadeli altı saatlik zaman diliminde düşüş sinyalleri belirginleşiyor.

MATIC’in günlük zaman diliminin analizi, fiyat 140 gündür yerinde olan azalan bir direnç çizgisini kırdığı için olumlu bir görünüm önermektedir. Uzun vadeli bir seviyeden gelen bu kırılma, önceki hareketin sona erdiğini ve diğer yönde bir eğilimin önünü açtığını gösteriyor. Kırılma gerçekleşmiş olmasına rağmen, MATIC henüz önemli bir yukarı yönlü hareket yaşamadı. Bunun yerine, 0,85 dolarlık yatay alan tarafından reddedildi ve şu anda kırılma öncesi seviyesine yakın işlem görüyor.

MATIC Coin Yorum

Popüler kripto para haftalık RSI’ın desteğiyle yatırımcılarını umutlandırıyor. Ayrıca, fiyat direnç çizgisinden (günlükte) çıktığında RSI nötr bölgeyi aştığı için haftalık grafiğin umut vermesi normal. Kısa vadeli zaman grafiğindeki şüpheler de göz ardı edilmemeli. MATIC fiyatı uzun süredir yükselen bir paralel kanal içinde işlem gördü. Bir kanal içindeki hareketler genellikle düzeltici olarak kabul edilir. Fiyat 13 Temmuzda bu kanaldan çıksa da tekrar içine düşmesi düşüşün sona erdiği anlatısını rafa kaldırttı.

Dahası, altı saatlik RSI 50 çizgisinde ve trendin yönünü teyit edemiyor. Dolayısıyla, MATIC fiyatının kanaldan çıkıp çıkmayacağı veya aşağı inip inmeyeceği muhtemelen gelecekteki trendin yönünü teyit edecektir. Bir kırılma durumunda fiyat muhtemelen daha önce belirtilen 0,85 dolar direncini aşacaktır. Sonraki hedef ise 1 dolar olacak. Negatif senaryoda 0,5 dolar test edilebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Popüler Altcoinden Büyük Duyuru ve Değişim: MATIC Artık Yok Oluyor!
Popüler Altcoinden Büyük Duyuru ve Değişim: MATIC Artık Yok Oluyor!
Kabul Edilirse Ona Artık “POL” Diyeceksiniz! Dev Altcoin İçin Yapılan Yeni İsim Duyurusu Fiyatı Uçurdu!
Kabul Edilirse Ona Artık “POL” Diyeceksiniz! Dev Altcoin İçin Yapılan Yeni İsim Duyurusu Fiyatı Uçurdu!
MATIC Coin Neden Yükseliyor? Temmuz Neden Onun Ayı Olabilir?
MATIC Coin Neden Yükseliyor? Temmuz Neden Onun Ayı Olabilir?
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Yüzde 88’i Zararda! Gelecek Vadeden En Güçlü Altcoinlerden Biri! Fırsat Mı?
Yüzde 88’i Zararda! Gelecek Vadeden En Güçlü Altcoinlerden Biri! Fırsat Mı?
Yükseliş Öngörüleri Çıkan Ünlü İsim Dogecoin ve Pepe İle Bu 3 Altcoin İçin Ralli Açıklaması Yaptı!
Yükseliş Öngörüleri Çıkan Ünlü İsim Dogecoin ve Pepe İle Bu 3 Altcoin İçin Ralli Açıklaması Yaptı!
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
İşte Kanıt! Yarın 1 Dolar Yolculuğu Başlayabilir! En İyi Altcoinler Arasında!
İşte Kanıt! Yarın 1 Dolar Yolculuğu Başlayabilir! En İyi Altcoinler Arasında!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023