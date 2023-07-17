Özellikle son 1 yılda gösterdiği performans nedeniyle yatırımcılardan yoğun ilgi gören altcoin eski günlerini özlüyor. Son 1 yılda büyük güncellemeler ve ortaklıklarla ayı piyasalarında nispeten daha az yarar aldı. Fakat Mart ayı itibariyle gelen aşırı satışlar 10 Haziran’da zirveye ulaştığı için tarihi diplerinden birini gördü. Peki sırada ne var?

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı 9 Temmuz’da 140 günlük direnç çizgisinden çıktı ancak kritik bir yatay direnç seviyesini geçemedi. Bitcoin’in mevcut görünümü ve yaklaşan Fed toplantısını göz önünde bulundurursak MATIC Coin boğalarının işi biraz daha zorlaşıyor. Günlük zaman dilimi okumaları yükseliş yönündeyken, daha kısa vadeli altı saatlik zaman diliminde düşüş sinyalleri belirginleşiyor.

MATIC’in günlük zaman diliminin analizi, fiyat 140 gündür yerinde olan azalan bir direnç çizgisini kırdığı için olumlu bir görünüm önermektedir. Uzun vadeli bir seviyeden gelen bu kırılma, önceki hareketin sona erdiğini ve diğer yönde bir eğilimin önünü açtığını gösteriyor. Kırılma gerçekleşmiş olmasına rağmen, MATIC henüz önemli bir yukarı yönlü hareket yaşamadı. Bunun yerine, 0,85 dolarlık yatay alan tarafından reddedildi ve şu anda kırılma öncesi seviyesine yakın işlem görüyor.

MATIC Coin Yorum

Popüler kripto para haftalık RSI’ın desteğiyle yatırımcılarını umutlandırıyor. Ayrıca, fiyat direnç çizgisinden (günlükte) çıktığında RSI nötr bölgeyi aştığı için haftalık grafiğin umut vermesi normal. Kısa vadeli zaman grafiğindeki şüpheler de göz ardı edilmemeli. MATIC fiyatı uzun süredir yükselen bir paralel kanal içinde işlem gördü. Bir kanal içindeki hareketler genellikle düzeltici olarak kabul edilir. Fiyat 13 Temmuzda bu kanaldan çıksa da tekrar içine düşmesi düşüşün sona erdiği anlatısını rafa kaldırttı.

Dahası, altı saatlik RSI 50 çizgisinde ve trendin yönünü teyit edemiyor. Dolayısıyla, MATIC fiyatının kanaldan çıkıp çıkmayacağı veya aşağı inip inmeyeceği muhtemelen gelecekteki trendin yönünü teyit edecektir. Bir kırılma durumunda fiyat muhtemelen daha önce belirtilen 0,85 dolar direncini aşacaktır. Sonraki hedef ise 1 dolar olacak. Negatif senaryoda 0,5 dolar test edilebilir.