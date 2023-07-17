Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.980 dolarda bulunuyor ve günün en düşük seviyesine indi. Peki kripto paralardaki düşüşün sebebi ne? Son XRP müjdesiyle birlikte rahat nefes alan piyasalar şimdi yeniden kırmızıya dönüyor. Kısa vadeli beklentiler neler? Bitcoin ve altcoinlerde düşüş devam edecek mi?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Yatırımcılardaki devam eden birikim yönelimine rağmen fiyat düşüyor. Bitcoin için kritik seviye 30.400 dolar bölgesi ve bunun altında kapanışlar ayıların işini kolaylaştırıyor. Şimdilik 30.000 dolar bölgesinin ciddi anlamda altına inmese de BTC günün dip seviyesinde. Son saatlik dibi 29.920 dolarda gören Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların üzerine çıkmak için çabalıyordu.

Düşüşün arkasında net bir gerekçe yok. Ancak ay sonu yapılacak olan Fed toplantısına yaklaşık 1 hafta kaldı. Bu toplantıda 25bp artış ve şahin bir duruş bekleniyor. Düşüşe devam eden enflasyon baz etkisi nedeniyle erise de istenen seviyede değil. Üstelik istihdam cephesindeki gevşeme beklenen ölçüde başlamış değil. Fed’in tahminlerine göre işsizlik oranında artış olmadan enflasyonun istenen hızda ve seviyeye inmesi zor olacak.

Bitcoin Yorum

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere fiyat yaklaşık 1 aydır dar bir aralıkta işlem görüyor. Aşağıdaki kanalın dibini birkaç kez test eden fiyat yeniden tavanı ziyaret etmişti. Şimdi yeni bir taban testinin devam ettiğini görüyoruz. Büyük hareket için 29.700 altı veya 31.500 dolar üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç var.

BlackRock haberinin ardından tepede yaklaşık %27 kazanç elde eden fiyat 31.500 dolar ile 29.700 dolar arasında 21 Haziran tarihinden bu yana dalgalanıyor. Eğer 31.500 dolar üstü kapanışlar yapabilirse kısa vadede 34.000 dolar muhtemel. Ancak mevcut görünüm 29.700 ve boğalar başarısız olursa 28.800 seviyelerinin ziyaret edilebileceğini söylüyor.

Kısa vadeli yükselişin başlamadığı senaryoda Fed baskısı daha da artacağı için önümüzdeki günler kırmızı geçmeye devam edebilir. Yatırımcıların BTC için destek testi başladığında altcoinlerde daha hızlı kayıplar yaşanabileceğini unutmaması gerekiyor.