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  •   XRP Fiyat Grafiğini Etkileyecek Banka Müjdesi, Bizzat Ripple Yöneticisinden Geldi!

XRP Fiyat Grafiğini Etkileyecek Banka Müjdesi, Bizzat Ripple Yöneticisinden Geldi!

Özet

  • Ripple ve SEC arasındaki davanın ön kararı sonrasında XRP, %100'lük bir artış yaşadı ve yatırımcılar için daha fazla olumlu haber bekleniyor.
  • Ripple yöneticileri, bu kararın ardından ABD'deki kurumların, şirketin ODL isimli likidite odaklı ürününe büyük ilgi göstereceğini öngörüyor.
  • Ayrıca, XRP'ye olan bireysel yatırımcı ilgisi de dava kararının ardından arttı ve kısa sürede 11 milyar dolarlık bir hacim oluşturdu.
  • Piyasaya Etkisi: Olumlu
20:10
17 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

XRP, her daim popüler bir kripto para birimi olmasına rağmen son haftalarda resmen patlama yaşıyor. Ripple ve SEC arasındaki davanın üzerinden iki yıl geçmesinden sonra gelen ön karar, XRP için büyük bir anlam ifade ediyor. XRP fiyatı bu durum karşısında %100 gibi rekor bir yükseliş elde ederken bunun bir kısmı düzeltmeye kurban gitti. Buna rağmen XRP yatırımcıları için iyi haberler bitmiş sayılmaz ve yenileri peşisıra geliyor.

XRP Son Durum

XRP’nin arkasındaki kurum olan Ripple, yeni karar sonrasında XRP’ye resmen akın edileceğini düşünüyor. Ripple yöneticileri, ABD içerisindeki kurumların, şirketin ODL isimli likidite odaklı ürününe akın edebileceğinin altını çizdi. Özellikle uluslararası ticaret ve ödemeler için kullanılan ürün, SEC tarafından açılan davada alınan son karar ile daha da parladı.

Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri olan Stu Alderoty, CNBC’ye verdiği demeçte tam olarak bunu ifade etti ve XRP yatırımcıları için adeta müjdeyi verdi. Ünlü im, konu hakkında şunları vurguladı:

“Bence bu kararının finansal şirketlerin müşterilerine veya potansiyel müşterilere, şu an işletmelerin yaşadıkları problemleri anlatma ve sınırların ötesine değer ile para aktarma konusundaki zorlukları paylaşma konusunda konfor sağlayabilir. Gereksiz işlem ücretleri yerine bu ürün mantıklı olabilir.”

XRP’ye Akın Ettiler

Ripple, SEC tarafından açılan dava sonrası büyük bir darbe aldı ve ciddi kurumsal müşteri kaybı yaşadı. 2019 yılında açılan bu dava sonrasında Bank of America bile XPR odaklı programdan çekildi ve riski göze almadı. Ancak şu an gelen ön karar ile XRP bir noktada netliğe ulaştı ve bunun kurumsal müşterileri de etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.

XRP aslında bireysel yatırımcıdan da inanılmaz bir ilgi çekti. XRP fiyatı dava ön kararının açıklanması ile 0,91 dolara sıçrarken kısa sürede 11 milyar dolarlık hacim oluştu. 13 Temmuz tarihie 600 milyon dolar olan hacmin bu seviyeye gelmesi kesinlikle ilginin seviyesini gözler önüne seriyor. Token şu an ise 0,74 dolara geriledi ve hafif bir düzeltme yaşıyor. Bunun yükseliş öncesi son düzeltme olması beklenebilir.

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