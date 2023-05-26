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2022’nin Yıldızıydı! Popüler Altcoin İçin Alım Zamanı Geldi Mi?

Özet

  • MATIC Coin fiyatı 0,97 doları test etti ancak aşamadı.
  • Kısa vadede 0,9 dolar üstü kapanışlar boğaların ilk hedefi.
  • Borç tavanı anlaşmasıyla fiyat 1 doları geçebilir.
20:50
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Boğa ve ayı sezonlarının dertleri birbirine benzerdir. Yatırımcılar her iki dönemde de aynı sorunla boğuşur. Ortak sorun şu ki kimse fiyata verdiği tepkiden memnun olmuyor. Boğada erken sattığından pişman olan yatırımcılar ayı sezonunda daha ucuza alamadığından doları strese giriyor. Belki de zirve ve dipleri çok da umursamamak gerekiyor.

Altcoin İçin Alım Zamanı

Bu zaman geldi mi? Altcoinlerin tamamı için aynı şeyleri söyleyebiliriz “hiçbir şekilde en doğru zamanı yakalayamayacaksınız” evet durum tam olarak böyle. Kasım ayında cesur davranan yatırımcılar Şubat ortasında etkileyici kazançlar elde etti. Ancak tam tersi daha büyük kayıplarla da karşılaşabilirlerdi. Yani burada alınacak ciddi bir risk var ve riski aldıktan sonra yalnızsınız.

İddialı tahminler, fiyat hedefleri ve daha niceleri gelecekten kesin haberler vermiyor. Bunların başarısız olması halinde karşılaşacağınız zararlarda yalnızsınız. O halde kendi araştırmanızı yaparak, psikolojik olarak size zarar vermeyecek miktarda, gelecek gördüğünüz projelere yatırım yapmanız en iyi seçenek olabilir. Kripto alanında etkileyici kazançlar elde eden yatırımcılar hep uzun vadeli stratejilere bağlı kaldıkları için bunu başardılar. Elbette bir kısmı yatırımlarının zaman geçtikçe sıfıra daha da yaklaştığını gördü.

MATIC Coin Alınır Mı?

Bu soruyu 2022 ortasında sorsaydınız çoğu yatırımcıdan alacağınız cevap evet olurdu. Yılın ikinci yarısında ivme kazanan dev ortaklıklar MATIC Coin fiyatının genel piyasa düşüşünden daha az etkilenmesine neden olmuştu.

Peki güncel verilere göre MATIC Coin kaç doları hedefliyor?

MATIC Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,9 dolardan alıcı buluyor. Bugün 0,97 doları test etmiş olsa da PCE verisi, satışları beraberinde getirdi. Şimdilik 0,87 dolar üstü kapanışlar daha fazla düşüş konusunda alıcılara cesaret veriyor. Üstelik 0,9 dolarlık destek de şimdilik korunuyor. Kısa vadede 0,93 dolar üstünde kapanışlar görürsek yeniden 0,97 doların test edilmesi mümkün.

Nisan ortasından bu yana düşen fiyat şimdilik 0,82 dolarda dip yaptı. Son 1 yılda ortaklık anlaşmalarına bağlı olarak piyasadan ayrışan altcoin şimdi BTC’nin performansına endeksli bir seyir izliyor. Borç tavanı anlaşmasının önümüzdeki 3 gün içinde tamamlanmasına dair yaygın beklenti ve müjdeli haberin gelişi diğer altcoinlerle birlikte MATIC boğalarını da destekleyebilir.

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